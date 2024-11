¿Qué ciudades podría visitar la Caravana Navideña 2024 además de la CDMX? | FECHA, RUTAS Y HORARIOS

¡Ya llegó la Navidad! Aunque la festividad es hasta el 25 de diciembre, no podemos negar que la emoción se siente desde principios de noviembre cuando en las plazas públicas, centros comerciales y en nuestros hogares la decoración comienza a hacerse presente desde la colocación del árbol navideño hasta el nacimiento, ¡pero esto es sólo el inicio! Pues los eventos de los que podemos disfrutar son muchos y muy variados; entre ellos destacan los desfiles protagonizados por Santa Claus y uno de los más importantes es sin duda la Caravana Navideña 2024.

La Caravana Navideña es un evento que se realiza en las principales ciudades de México y en la que los carros alegóricos, los bailarines que caminan junto a los osos polares y junto a Santa Claus, son los grandes protagonistas. Este paisaje es desde hace un tiempo uno de los más emblemáticos de la temporada y cada año sorprende con decoración nueva, pero que fascina con sus llamativas luces neón que destacan como nunca una vez caída la noche, es cuando la magia de la Navidad se hace presente.

Este evento está organizado por una conocida empresa y para 2024 todavía se desconocen las sorpresas que la empresa prepara no sólo para los habitantes de la CDMX, sino también para el resto del país, gracias a que la ruta del recorrido incluye la visita a distintas ciudades. Y en medio de la emoción, muchos ciudadanos ya se preguntan cuándo ocurrirá este magno desfile para no perdérselo; sin embargo, son pocos los detalles que se conocen hasta el momento, pues la compañía mantiene en secreto todavía todos los detalles de su recorrido.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado una ruta definitiva en las distintas ciudades de México, los horarios ni tampoco qué es lo que habrá en esta edición, ya se filtraron algunas de las zonas del país que podrían disfrutar de este evento y aquí te las enlistamos. Recordemos que en la edición del año pasado la Caravana se presentó en 19 regiones entre las que destacan Colima, Aguascalientes, León, Guadalajara, Tepic, Puebla y Monterrey, tan solo por mencionar algunas. ¿Se repetirán los destinos este 2024?

Pasarás un día lleno de la magia navideña. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo es la caravana navideña en 2024?

En sus distintas ediciones la Caravana Navideña ha empezado con el evento desde finales de noviembre y lo extiende hasta diciembre cuando ya están las fiestas decembrinas, pues recordemos que recorre distintos puntos del país. Sin embargo, hasta el momento la empresa no ha revelado cuándo es la fecha en la que iniciará el recorrido tanto por la capital, como en el resto de México. Pero se espera que sea en los próximos días cuando se confirmen las fechas.

¿Dónde pasará la caravana? Esto sabemos

Pese a que no ha revelado detalles específicos sobre la Caravana Navideña de este 2024, se filtró una lista no oficial con las ciudades que podrían incluirse en el tour y aquí te las compartimos. Además de no tener una confirmación oficial por la empresa, tampoco se conocen las fechas en las que podría ocurrir el emblemático desfile con motivo de la Navidad.

Aguascalientes

Ciudad de México

Ciudad Juárez

Guadalajara

Mérida

Mexicali

Nogales

Tijuana

Toluca

Tuxtla Gutiérrez

Xalapa

Las ciudades todavía no son confirmadas de forma oficial por parte de la empresa organizadora. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué es la Caravana Navideña?

La Caravana Navideña es un desfile que se organiza en las calles principales de la CDMX y otras ciudades del país donde también se organizan actividades para que los asistentes puedan interactuar mientras disfrutan de un recorrido protagonizado por las figuras icónicas de la Navidad y la decoración de la temporada. Este evento es uno de los más esperados de la temporada.

El desfile incluye carros alegóricos decorados con luces LED, personajes como osos polares, duendes, villancicos y música, y por supuesto la presencia de Santa Claus con su traje rojo y barba blanca, ¡y ni hablar de su trineo jalado por renos! Te recomendamos estar pendiente de los avisos oficiales para que no te pierdas de esta ruta llena de magia, diversión y la ilusión navideña.

