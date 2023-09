Ramón Vargas, con el canto en la sangre durante cuatro décadas

El tenor Ramón Vargas (Ciudad de México, 1960) fue el séptimo hijo de una familia numerosa en la que creció siendo “inmensamente feliz”: todos sus hermanos, además de ayudarlo con su aprendizaje, pasaban largas horas de juego con él.

Desde pequeño, recuerda, le gustaba escuchar música a través de un radio, desde temprana edad descubrió su gusto por el canto y, en cuanto pudo, se integró al Coro de Infantes de la Basílica de Guadalupe donde pronto fue nombrado solista, bajo la dirección del padre Xavier González Tescucano.

Ramón Vargas explicó que ese fue el inicio de una carrera que nunca imaginó tener, sin embargo, en la adolescencia dejó el canto y no fue sino hasta reencontrarse con su profesor Antonio López, mientras estudiaba pedagogía, que volvió a retomar el estudio de esa disciplina artística.

“Cuando me reencontré con él, antes que preguntarme cómo estaba, lo primero que me cuestionó fue cómo estaba mi voz, a lo que respondí que ya no tenía voz; me miró, me contradijo y me dio un número: '¡Márcame!, este es mi teléfono', me dijo”, recordó.