Haruki Murakami: de su mejor y más vendido libro a su peor obra escrita

Haruki Murakami es un escritor de origen japonés que ha envuelto a millones de lectores alrededor de todo el mundo, muchos de los cuales siguen esperando que se traduzca a su idioma obras que el autor ha escrito que van desde novelas, ensayos y colecciones de relatos en los que hace gala de su estilo vanguardista y singular al momento de crear universos alternos en donde los protagonistas se enfrentan a situaciones que parecen ser cotidianas, pero que tienen un toque justo de suspenso y giros en la trama que terminan atrapando a los lectores.

Si bien, muchas de las obras de Haruki Murakami son conocidas gracias a su adaptación a la pantalla grande, no se puede descuidar el hecho de que este autor cuenta con grandes joyas literarias que todavía no han sido incrustadas en la corona cinematográfica, no porque no sean hipnóticas, sino por lo complejo que resulta condensar toda una historia de cientos de páginas y saltos en el tiempo en un guión que no supere las dos horas activas del producto final.

Foto: Pinterest

De hecho, si ya has tenido la oportunidad de leer alguno de los libros del Premio Princesa de Asturias 2023, sabes que es difícil homologar el trabajo cinematográfico que se hace de sus obras con su peculiar estilo de escritura el cual da cuenta de su inquietante e innovadora forma de estructurar un hilo narrativo que nunca te decepciona. Y en caso de que no hayas leído alguna de sus obras, en esta ocasión hablaremos de tres obras de Haruki Murakami que debes leer al menos una vez en tu vida.

"Sauce ciego, ciudad dormida", un infalible de la colección de Haruki Murakami

Si bien este autor de culto acumula en su repertorio cerca de treinta obras que van desde novelas hasta cuentos, un imperdible de este autor es sin duda alguna "Sauce ciego, ciudad dormida", colección de relatos que condensan un poco de la esencia de Haruki Murakami, quien por medio de un uso hipnótico de la palabra, logra construir historias que te pararán el corazón gracias a la inmersión en un mundo donde el sueño y la realidad se funden de una manera bastante particular.

Foto: Pinterest

"Kafka en la orilla", otro de los libros aclamados de Haruki Murakami

Por medio de la historia de Kakfa Tamura, un joven que decide abandonar su hogar a los 15 años de edad debido a problemas con su padre, el autor retoma la ideal del clásico relato de Edipo, dándole una particular visión a la perspectiva de cada uno de los personajes, quienes a pesar de tener motivaciones dispares, se unen debido a una situación envolvente que los hará enfrentar sus claroscuros de su personalidad.

Foto: Pinterest

"Tokio blues", la novela más sobrevalorada de Haruki Murakami

Si bien es la obra más conocida del autor y cuenta con los elementos necesarios para mantenerte enganchado de principio a fin, esta historia es solo una de las vértebras del esqueleto que compone a Haruki Murakami, quien sabe provocar miedo y depresión entre los lectores que conectan con la historia de un amor que pudo ser, pero que por alguna razón, jamás será.

Foto: Amazon

