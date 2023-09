Aleph Dúo lanza el disco "Acerca del origen" con la colaboración de Irasema Terrazas

Aleph Dúo, conformado por los guitarristas Eric Trejo y Gustavo Camacho, se preguntó qué es la música mexicana. La respuesta resultó tan compleja como inacabable. Sin embargo, pensó entonces en las herencias musicales que se remontan a la época precolombina, otras al periodo colonial y otras aparecen hasta el siglo XX. “Una inmensidad temporal y geográfica”, consideró. Entonces, se fue al origen y pensó en sumar a una de las mejores voces de la escena mexicana, la de la soprano Irasema Terrazas.

Así nació Acerca del origen, producido por Urtext Digital Classics, un álbum conformado por música tradicional mexicana, con arreglos originales para dúo de guitarras y voz, con canciones del Istmo de Tehuantepec en zapoteco, pirekuas michoacanas en purépecha, sones jarochos, canciones de la tradición popular mexicana en español y una composición original de Eric Trejo para dúo de guitarras.

“Con Urtext habíamos grabado Acerca de México, para el siguiente proyecto quisimos sumar la voz humana, así que empezamos a trabajar en algo que le diera sentido a algo tan complejo como la mexicanidad; pensamos en música tradicional, pero nos pareció muy ambiguo sobre lo que es lo mexicano. Con el tiempo aterrizamos en lo purépecha y en lo zapoteco, y pensamos en Irasema Terrazas, una artista que se ha involucrado en la música desde muy distintos ángulos como la ópera y el teatro musical y por fortuna aceptó”, cuenta Camacho.

Por su parte, Terrazas explica que le atrajo la belleza del proyecto: “Me atrajo su belleza y nunca había cantado en purépecha y sólo una vez había cantado en zapoteco, un idioma hermoso, con una musicalidad preciosa, así que me interesó mucho aprender para ser parte de este proyecto. Además, el arreglo para dos guitarras y voz es precioso y, sobre todo, novedoso”.

El músico añade que se trata de tradiciones vivas, por lo que las pirekuas, por ejemplo, hoy son interpretadas por jóvenes y las fusionan con otros sonidos como el rock, pero para este material rescatan las características rítmicas y armónicas, y su "gran calidad".

“Estábamos buscando pirekuas y nos encontramos con trabajos de jóvenes zapotecos con algunas mezclas con otros géneros como el rock o, incluso, el flamenco. Hubo una gran investigación para conocer más sobre las características rítmicas y armónicas; escuchar versiones que nos dieran un panorama de su evolución; en el caso de algunas pirekuas hay grabaciones de los años 70 de Los folcloristas y nos encantó ver cómo hicieron su acercamiento desde un lugar muy refinado. Lo que nosotros queríamos era dar un giro, así que revisamos muchas obras hasta descubrir cuál nos parecía que se acercaba a la belleza”, detalla Camacho.

Y añade que se trata de música que tiene una calidad melódica y expresiva muy alta. Por ejemplo, en Xquendá de Manuel Reyes Cabrera, con la que abren la suite de Oaxaca “tiene un diseño muy interesante porque bien podría estar en el nacionalismo español, pero recubierto con un manto folclórico”.

Finalmente, Terrazas expresa: “Me toca profundamente que no conozcamos de manera natural nuestros idiomas, me costó más trabajo cantar en purépecha que en checo o alemán, parecieran lenguas tan lejanas pero no lo son, forman parte de nosotros y ha sido un gran orgullo para mí ser parte de este material”.

El material ya está disponible en todas las plataformas a partir de hoy, 15 de septiembre.

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ