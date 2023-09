Todo estaña listo para el regreso a México de grandes leyendas del rocanrol como es el caso de Guns N' Roses, Billy Idol, Muse, Helloween, Lacrimosa, Tiger Army, entre otras bandas que seguramente darán uno de los mejores conciertos de sus vidas, pero también de las nuestras, en el Hell and Heaven 2023.

La reunión está pactada para los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2023. Se desarrollarán todas las acciones dentro del denominado Foro Pegaso de Toluca, en el Estado de México, donde sin duda será difícil acceder, pero siempre está disponible el transporte para los aventureros de metal en la sangre.

Grandes leyendas se reunirán en México como parte del Hell and Heaven. Crédito: Especial

Las bandas del Hell and Heaven 2023

Las agrupaciones principales de esta magno festival son Helloween, 1914, Sick of It All, Manegram, Ministry, Sodom, Hocico, Rata Blanca, Gwar, Candlemass, Mudcayne, Batushka, Muse, Guns N' Roses, Billy Idol, The Casualties, A Day To Remember, Lacrimosa, In Flames, Flogging molly, Tiger Army, Non Servium, Éxodus, entre muchos otros.

Pues consultar la cartelera en las redes sociales del festival o en su página oficial de internet, donde te llevarás una gran sorpresa debido a la gran calidad tanto en bandas internacional como nacionales, donde destacan, Railrod, Anna Fiori, Voltax, Pressive, Tulkas, Anima Tempo, Transmetal, Here Comes The Kraken, etcétera.

Consulta aquí todas las bandas. Crédito: Facebook

¿Cuánto cuestan los boletos para el Hell and Heaven 2023?

Por el momento se han terminado los boletos de la fase legión, pero comenzaron las primeras tres fases, y hasta el. momento las únicas que habrá. Todas estarán disponibles hasta agotar existencia y es un abono por tres días de fiesta musical. Así es como se manejará cada una de las mencionadas:

Fase 1

General: 3 mil 990 pesos. Activaciones. Experiencias. Zona de juegos mecánicos .

. Preferente: 6 mil 990 pesos. Zona cercana al escenario principal. Acceso a todas las zonas generales.

VIP: 9 mil 190 pesos. Acceso preferencial, evita filas, ingreso ágil. Zona exclusiva, en un plataforma elevada con mejor vista a los escenarios principales.

Fase 2

General : 4 mil 690 pesos.

: 4 mil 690 pesos. Preferente : 7 mil 7 90 pesos.

: 7 mil 7 90 pesos. VIP: 10 mil 190 pesos.

Fase 3

General : 4 mil 990 pesos.

: 4 mil 990 pesos. Preferente : 8 mil 690 pesos.

: 8 mil 690 pesos. VIP: 11 mil 290 pesos.

Tienes que comprar tus boletos a través de Full Pass, el único lugar oficial para adquirir entradas y evitar una posible estafa con los revendedores. En caso de contar con tarjeta de crédito o débito de Santander, tienes 3 y 6 meses sin intereses en la compra de uno o más abonos.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué significa Café Tacvba y por qué se llama así la banda?