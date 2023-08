Original, un movimiento que crece de la mano de mujeres tejedoras de la comunidad de X-Pichil

Amanda Beatriz Tah Arana siempre escuchó historias en contra de sus orígenes. Su abuela, de 75 años, todavía cuenta que “antes no la dejaban hablar la lengua maya, ni la dejaban portar un huipil”. Ahora, con sus 28 años, dice: “A donde voy portó con orgullo el huipil, habló con orgullo la lengua. Los textiles me han dado esta parte de decir: ‘sé orgullosa de tu lengua’, me hicieron regresar a querer aprender más, a conocer las historias que llevó bordadas”.

Las prendas tradicionales que elabora en la comunidad de X-Pichil, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, le han abierto el mundo: ella representa a un colectivo de 20 mujeres tejedoras y con sus diseños viajó a Arabia Saudita. También forma parte del Consejo asesor de Original, el encuentro de arte textil mexicano, que este año celebrará su tercera edición del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos.

Original, señaló la secretaria de Cultura Alejandro Frausto, es más que un encuentro de tres días.

“Es un movimiento que surge como una respuesta de frente, contundente, ante los plagios que algunas marcas nacionales o internacionales han hecho de las creaciones de los pueblos de México”.

Gradualmente, la reunión ha ido creciendo: a los mil 70 artesanos que acudieron el año pasado, se sumarán 103 nuevos maestros, provenientes de los 32 estados del país.

De acuerdo con la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez Bespalova, para la edición 2023 serán reordenados los ocho mil metros cuadrados que ocupa Original en Los Pinos: las siete pasarelas de este año se seguirán realizando en las escalinatas de la Casa Miguel Alemán, aunque con guion, música y escenografía nuevos, pero también se acondicionarán espacios por ramas: textil, joyería, complementos, Casa de los tintes y del arte decorativo, así como un lugar específico para adquirir las prendas que desfilarán.

Otra novedad de este año es la implementación de Original Escuincles, donde se dará cabida a los más pequeños; la participación internacional también aumenta, de seis a 22 países invitados. Núñez señaló que a lo largo del año, Original celebró 113 capacitaciones, en las que trabajaron dos mil 67 maestros artesanos de manera presencial, ante unos 125 mil asistentes en línea. Para hacer posible la realización de las tres ediciones del encuentro, la Secretaría de Cultura ha invertido un total de 144 millones de pesos: 34 millones en 2021; 55 en 2022, y este año, el resto es no rebasar la misma cifra.

A DETALLE

Este año también será presentado el gran catálogo de Original

Con la Secretaría de Economía se trabaja un indicador que muestre los beneficios del encuentro sin reportar las cifras de venta de los artesanos

Alfonso Figueroa trabaja en la música original y Antonio Zúñiga en el diseño artístico

7 pasarelas se realizan en Los Pinos

19 modelos profesionales participan

21 modelos son de las propias comunidades

