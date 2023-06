Elena Poniatowska: “Carlos Monsiváis era un enamorado y un misógino feminista”

En todas las exposiciones que ha realizado el Museo del Estanquillo la presencia de las mujeres ha sido una constante, sin embargo, “hacía falta una muestra dedicada a ellas a partir de las reflexiones que realizó Carlos Monsiváis sobre las condiciones que viven, el sexismo y el movimiento feminista”, indicó Alejandro Brito, director del recinto.

De esta necesidad analizar elementos históricos y sociales, con la situación contemporánea, nació “Mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis”, una exposición que se conforma por ocho núcleos y más de 700 imágenes.

Elena Poniatowska, periodista y amiga del escritor mexicano, recordó durante la conferencia de prensa de la exposición, que el autor de "Escenas de pudor y liviandad" era una persona que admiraba la inteligencia y la honestidad, así como que poseía una necesidad por comunicarse todos los días con una mujer.

“En una ocasión viajé con él a Israel, ambos nos hospedamos en un hotel muy rascuache con paredes transparentes, bueno no eran transparentes, eran paredes muy delgadas, y desde muy temprano me despertaba, me decía '¿ya te levantaste?', Carlos tenía una necesidad de comunicación impresionante, por eso escribía”, contó.

Un vínculo fundamental

Sobre la exposición, Elena Poniatowska explicó que el autor de “Amor perdido” fue un hombre pionero en el feminismo.

“Carlos era el novio de muchas mujeres que lo amamos, era un gran enamorado y un gran misógino feminista”, finalizó.

Por otra parte, la antropóloga Marta Lamas explicó que “Mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis” resultó de un vínculo fundamental entre la herencia de Monsiváis y el arco histórico de lo que ha pasado con las mujeres en el país.

“La muestra reúne fotografías geniales y muy interesantes, pues él no deja afuera a las mujeres de los años 40 y 50's, mujeres que tuvieron responder a los mandatos de la feminidad, a lo que se esperaba de ellas, a ser ignoradas contra las múltiples violencias y a ser coartadas en su libertad”, dijo.

Y añadió que Carlos Monsiváis tenía una frase muy importante "que es que, si el feminismo no gana la batalla cultural, no va a ganar la batalla política, así, como que el feminismo no era sólo asunto de las mujeres”, explicó.

Por su parte Moisés Rosas, Joaquín Alonso Muñuzuri y Ana Catalina Valenzuela, curadores de la exposición, explicaron que el propósito de la muestra “no es sólo exhibir la parte cultural o estética de las colecciones de Monsiváis, sino convertir su conocimiento en una herramienta de denuncia y movilización contra el mundo heteronormado, el sexismo, la violencia de género y el machismo”.

“Evidentemente nunca seremos Monsiváis, pero por lo menos queremos inspirarnos en su militancia, en su vocación social, por lo que la exposición pretende que el visitante, hombre o mujer, mujer u hombre, se vean reflejados”, expresó Rosas.

La exposición es un recorrido por la situación de las mujeres en el contexto social, la política, las luchas, el cine, los oficios y los trabajos no remunerados, pero también se exhiben fotos de las mujeres que formaron parte de la vida de Carlos Monsiváis.

“Mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis", se inaugura el 17 de junio y permanece hasta el 6 de noviembre, en el Museo del Estanquillo.

