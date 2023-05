Crianza entre letras

Jazmina Barrera (Ciudad de México, 1988) es una escritora mexicana cuyo interés se centra en la exploración de la identidad, la maternidad, los cuerpos y los vínculos afectivos a través de su obra literaria. Con Cuerpo extraño (2013) ganó el premio Latin American Voices, que le otorgó el Congreso de Estados Unidos, y en Línea Nigra (2021) da cuenta de la enigmática transformación del cuerpo gestante y de la experiencia que atraviesan las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y lactancia.

“A lo largo de mi vida he descubierto que no existe un sólo tipo de maternidad sino muchos y todos están condicionados por los entornos que habitamos, que, a su vez, impiden que una mujer pueda llevar de la mano el ámbito laboral y la crianza”, indicó.

En entrevista, Barrera compartió que, aunque la maternidad comienza a visibilizarse cada vez más a través del arte es en la agenda social, económica y política donde debe centrarse el debate, pues en México no existen condiciones laborales que permitan a una mujer profesional llevar una crianza adecuada.

“Generalmente si eres madre y trabajas, tienes que decidir a qué aspecto darle mayor peso: si trabajas más y estás menos con tu hijo, la sociedad te castiga por no cumplir con tu rol de mamá, y si decides tomarte tiempo con tus hijos mientras tienes un empleo, no eres funcional o eres denigrada por considerar que no eres competente para una determinada actividad”, reflexionó. Y aunque cuenta con un esposo, una familia y amigas que la apoyan al 100 por ciento para realizar sus actividades, reconoce “que no es el caso de todas.”