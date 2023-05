Paz Fernández Cueto indaga en la trascendencia del matrimonio más allá de la muerte

Hace cuatro años, cuando Paz Fernández Cueto se enfrentó a la partida de su esposo, muchas preguntas llegaron a su mente. Junto a su compañero había pasado la mayor parte de su vida: 48 años, durante los cuales tuvieron 11 hijos. “Experimenté algo muy distinto de cuando había tenido otras pérdidas: ya había muerto mi mamá, mi papá, gente muy querida, un sobrino, un hermano, y esta vez sentía que había una relación muy fuerte que no podía terminar así, tal cual, con la muerte”, cuenta.

Como todos, a lo largo de su vida siempre escuchó la frase “hasta que la muerte los separe”. Paz dudo entonces de dónde provenía la sentencia que limitaba el matrimonio a la presencia física en el mundo. “Me puse a averiguar más profundamente de dónde salía esta frase que decreta la caducidad del matrimonio. Desde el punto de vista católico, cristiano, yo me casé por la iglesia, me puse a ver primero la liturgia, hemos ido miles de bodas y quise ver si aparecía esa frase dentro de los compromisos o declaraciones que dice el padre”.

Paz Fernández Cueto reflexiona sobre la muerte. Foto: Leslie Pérez

La sorpresa fue mayor cuando descubrió que se trataba “de una deducción de la gente, una deducción cultural”. Así nació “¿Y quién dijo que hasta que la muerte los separe?” (Ediciones Rialp, 2023), libro presentado en Madrid, España, en marzo pasado, en el que la autora indaga en la trascendencia del vínculo conyugal, más allá de la muerte.

Paz reflexiona, a través de la teología bíblica y dogmática, sobre lo que llama “esencia del matrimonio”: el vínculo conyugal, esa “verdad intangible de quienes al unirse en matrimonio se constituyen en don y aceptación de sí mismos”.

“Yo decía, ‘bueno, me vienen un montón de dudas a la hora de morir mi esposo’; decía, ‘sí, lo que yo hice con él fue una alianza, una alianza de amor, una alianza eterna, porque Dios es eterno en sus promesas y no se arrepiente, pues tiene que haber algo que trascienda. Y entonces fue por ahí por donde me fui a seguir el hilo conductor de este libro”, explica.