Cuestionario de Proust. Respuesta de Andrés Neuman, narrador y poeta argentino

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: EL ENTUSIASMO.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA CONCIENCIA MORTAL, QUIZÁ MOTOR SECRETO DEL ANTERIOR ENTUSIASMO.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: AUNQUE JAMÁS HE CREÍDO QUE LAS VIRTUDES SE DIVIDAN POR GÉNEROS, ME AGRADAN LOS HOMBRES CAPACES DE TERNURA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: POR LA MISMA RAZÓN, ADMIRO A LAS MUJERES QUE HAN DEJADO DE CREER EN LAS CUALIDADES PRESUNTAMENTE FEMENINAS Y HAN LOGRADO TRANSFORMAR SU IDENTIDAD CON GRAN INTELIGENCIA COLECTIVA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA ESCUCHA RECÍPROCA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO ESTAR NUNCA MUY SEGURO DE DÓNDE O CON QUIÉN ESTAR.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCRIBIR, PESE A SER ESCRITOR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: CAMINAR CON TIEMPO.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO HABER CUIDADO A LOS SERES QUERIDOS.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ALGUIEN MUCHO MÁS DESPREOCUPADO QUE YO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN BUENOS AIRES Y GRANADA AL MISMO TIEMPO.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PASTA Y VINO TINTO. PESCADO Y VINO BLANCO. CAFÉ, CAFÉ.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: CUALQUIER COLOR LO SUFICIENTEMENTE EXTRAÑO: EL COLOR NOS EMANCIPA. Y EL PENSAMIENTO, DOBLEMENTE FLOR.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: KAFKA, WOOLF, BORGES, OCAMPO, O’CONNOR, PUIG, BOLAÑO…

15. TUS POETAS FAVORITOS: SOR JUANA, KOBAYASHI ISSA, RILKE, CÉSAR VALLEJO, WISLAWA SZYMBORSKA, CARILDA OLIVER…

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: TODOS LOS HÉROES SON FICTICIOS, ¿NO?

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MONSIEUR PROUST, ¿HASTA CUÁNDO VAMOS A SEGUIR DIVIDIENDO LAS IDEAS EN MASCULINAS Y FEMENINAS?

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SCHUBERT Y ESE MONSTRUO BIFRONTE LLAMADO LENNON-MCCARTNEY.

19. TU PINTOR FAVORITO: FERNANDO ZÓBEL.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: LOS HÉROES ME PARECEN PELIGROSOS PARA EL PRÓJIMO.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: SI DIJERA MI MADRE, ¿QUÉ PENSARÍA MI PSICOANALISTA? ASÍ QUE MARY WOLLSTONECRAFT.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: CON EL DE MI PEQUEÑO HIJO, TELMO, SE ME LLENA LA BOCA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS SERPIENTES. ¡POR FAVOR!

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: LOS LÍDERES AUTORITARIOS, CON SUS RESPECTIVOS SUBALTERNOS QUE ALEGAN OBEDIENCIA.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: MIS PAÍSES ME HAN ENSEÑADO A DESCONFIAR DE LOS EVENTOS MILITARES. PREFIERO LAS REVUELTAS CIVILES.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL SUFRAGISMO, LOS DERECHOS LGBT+, LAS LEGALIZACIONES DE PERSONAS INMIGRANTES. Y, DIOS MEDIANTE, LAS DESAMORTIZACIONES A LA IGLESIA.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: DORMIRME TEMPRANO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: PESIMISMO RISUEÑO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: NO ES TOLERANCIA, ¡ES AUTOCONOCIMIENTO! ME IDENTIFICO ENSEGUIDA CON (CASI TODAS) LAS FALTAS.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: PUDIENDO DESPEDIRME. Y, SI NO ES MUCHO PEDIR, RAZONABLEMENTE VIEJO.

31. TU LEMA FAVORITO: DE UN LABERINTO SE SALE. DE UNA LÍNEA RECTA, NO.

