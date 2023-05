Investigador mexicano documenta y confirma nacimiento de Sor Juana

La localización de una nueva fe de bautismo, hasta ahora desconocida, confirma que Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1651 y no en 1648, como afirmaron algunos autores, incluido el Nobel de Literatura Octavio Paz. Se trata de un registro ubicado en el “Libro de bautismos de indios” de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Amecameca, identificado en 2018 y presentado por el sorjuanista Alejandro Soriano Vallès en “Al amor de Sor Juana” (Bonilla Artigas Editores, 2023).

El descubrimiento aparece junto a otro documento, fechado en 1694, donde la Décima Musa pide a la Curia Romana ser separada de sus cargos monacales y que, de acuerdo con Soriano, confirma que la poeta no fue obligada a “callarse” sino que en realidad quería dedicarse más a Dios.

“En el mundo sorjuanista se aceptan con mucha facilidad ideas y datos sin confirmar y se difunden un tanto irresponsablemente porque no están sustentados en nada sólido como por ejemplo la supuesta persecución por parte del arzobispo, que Sor Juana no fue querida en su época, todas esas cosas que no tienen sustento histórico y que, sin embargo, son casi de sabiduría popular”, señala el autor en entrevista.