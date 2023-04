Mujeres Innovadoras: Montserrat Ventura, la mexicana que hace activismo con su arte

Durante el mes de abril, se celebra el "Día mundial del Arte" con el fin de promover la conciencia de la creatividad y la actividad que realizan los artistas con el fin de destacar sus contribuciones en el campo y en la sociedad. Ejemplo de ello es Montserrat Ventura, conocida como "Moon Venture".

La joven artista forma parte de la iniciativa "Mujeres Innovadoras" y en entrevista para El Heraldo de México, Moon Venture nos contó el arte detrás de su trabajo y su activismo a través de sus murales, pues ha trabajado con grandes marcas como Adidas, Netflix, NBA, GNP, entre otros, sin dejar de lado sus ilustraciones que plasma la magia y la belleza femenina.

Monserrat Ventura estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde entonces se ha desempeñado como diseñadora gráfica e ilustradora freelance.

Moon Venture: La mexicana que plasma en arte el activismo y la feminidad

El arte de Moon Venture ilustra la lucha feminista. La aportación de su trabajo la llevó a ser nombrada por la revista Forbes como los 100 mexicanos más creativos en 2022, además fue la única mexicana acreedora a la beca del Instituto Europeo Design y se dedica al muralismo y la ilustración.

Moon describe la innovación como "darle sentido a algo por medio de modificaciones o proponiendo cosas alternativas a lo que ya existe". Además del activismo plasmado en su arte, la artista mexicana señaló que durante la pandemia se enfrentó a un gran reto, el cual consistió en cambiar el antes, pues

Ya no era el modo, teníamos que innovar constantemente... cómo te vendes, cómo vendes tu arte

Sobre el impacto que su trabajo ha tenido en las personas, Moon Venture asegura que fue algo que no vio venir. "Cuando era estudiante fui muy soñadora... no me imagine que tan grande podría ser llevar a cabo tu pasión".

Moon Venture, quien ilustra la lucha feminista a través de sus trabajos, asegura que empezar no es fácil, por lo que ella piensa en que cambiar el apoyo a los que van comenzando es lo idea.

Hace falta más proyección... no es tan valorado y falta mucho apoyo a los nuevos talentos

Sobre la predominación del género masculino en el arte y la escena creativa, Moon aseguró que ha ido cambiando, "las mujeres nos hemos abierto más puertas... oportunidades que las mismas mujeres que crean espacios".

Cortesía: Moon Venture

Montserrat Ventura explica que la sociedad ha ido cambiado y las mujeres se han abierto paso en muchas áreas:

Tienen más voz... la represión ya es mal vista

Esto porque las nuevas generaciones son más despiertas y vivas, por ello, aconseja a las mujeres y artistas, o quienes tengan una pasión a fin, a seguir soñando, ser fiel a sí mismos y no dejar su pasión. Pues ponerse limitantes crea construcciones negativas de "tal vez no se pueda, tal vez de esto no se viva... algo impuesto por la misma sociedad", finalizó. Ella como artista, considera que ha dejado algo bueno en el mundo por medio de su pasión.