Cuestionario de Proust. Respuestas de Amador Montes, artista visual

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.



1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER CONSTANTE.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER OBSERVADOR.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE:

LA INDEPENDENCIA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER:

QUE SEA INDEPENDIENTE.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: QUE SEAN COMPRENSIVOS.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO LA SIENTO.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: DIBUJAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: DIBUJAR.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?:

LA INJUSTICIA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN POETA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN OAXACA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: MEZCAL Y TORTAS DE PAN AMARILLO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL Y LA MAGNOLIA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: NICOLÁS GUILLÉN.

15. TUS POETAS FAVORITOS: NICOLÁS GUILLÉN.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: -

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: -

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOAN MANUEL SERRAT.

19. TU PINTOR FAVORITO: BASQUIAT.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: BENITO JUÁREZ.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: -

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MARÍA Y MARIANA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: GATOS, ME DAN ALERGIA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.

25. EL EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA BATALLA DE PUEBLA.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? PODER CANTAR.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: MELANCOLÍA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA IMPUNTUALIDAD.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: BAILANDO.

31. TU LEMA FAVORITO: DIOS NO DA TODO.

LSN