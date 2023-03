Laboratorio Arte Alameda: entre la perspectiva de género y la equidad

En Laboratorio Arte Alameda (LAA) trabajamos siempre desde una práctica que toma por hecho que, tanto los museos como las y los artistas contemporáneos que exhibimos, son parte de su entorno geográfico, político y social. Como la sociedad lo demanda, los museos no son más esos espacios de recreación pasiva, creados para deleite de unos pocos, sino espacios donde las audiencias son reconocidas en su diversidad y en su deseo de autodefinirse, por lo tanto, son también aliados, colaboradores y cocreadores de aquello que se presenta.

En LAA tenemos una línea de trabajo dedicada a feminismos y a la perspectiva de género, pensando en la interseccionalidad entre las condiciones de clase, raza y género, que en nuestro país limitan no sólo el acceso a la cultura, sino a economías viables y equitativas, a leyes y programas públicos accesibles, a educación de calidad y a un sinfín de recursos que históricamente se han reservado solo para algunos.

Siempre tenemos claro el impacto potencial que nuestras exposiciones y programas tienen en aquellos que las reciben, no sólo mostrando la producción artística contemporánea, que trata de ser equitativa en la representación del trabajo de mujeres, hombres y personas no binarias, sino en moldear subjetividades y afectos, es decir, preparadas colectivamente para pensar y ser diferentes en un país donde las incidencias de violencia de género son altísimas y donde la situación dista mucho de ser justa en la distribución laboral, en casa y fuera de ella, y donde persiste una cultura machista que vuelve necesario seguir conmemorando, a partir del M8, aquello que nos distingue como mujeres y nuestros logros.

Hacemos exposiciones de arte contemporáneo transdisciplinario que implican pensar al arte como una plataforma para la elaboración de posiciones y puntos de vista bien informados y que inciden en política pública directamente como es el caso de artistas como Lorena Wolffer, Tania Bruguera o Suzanne Lacy. El LAA es un espacio experimental donde tiene cabida una exposición como Amor Rojo, de la artista española Dora García, y su sección Tuve que quemar y otras llamadas de emergencia, que ahonda en el legado de Alexandra Kollontai, teórica y pensadora soviética, y que traza la relación con movimientos feministas mexicanos desde el siglo pasado al presente.

Los museos, como cualquier otro espacio público, no son neutros, pero no podemos decir que “tiene género”; sabemos que aquello que nos hace un organismo vivo son sus usuarios, públicos, aliados, artistas y equipos de trabajo, y todas, todos y todes ellos sí tienen género, ya sea binario o no binario.

