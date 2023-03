Llega a escena la fragilidad de la memoria con la obra "Aprender y olvidar"

Lucio Espíndola comenzó a olvidar, poco a poco el mundo se hizo complejo e inentendible, su memoria le hacía tretas que lo confundían, a veces lo hacían llorar, otras reír, otras más enojar. Su entorno vislumbró una lenta despedida, amorosa y dolorosa. El diagnóstico era simple y cruel: demencia senil.

Ante esta realidad, la dramaturga Amaranta Leyva quiso llevarlo a un espacio conocido: el escenario, no sólo para apelar al recuerdo de sus más de 40 años dedicados a la producción, exhibición, enseñanza y difusión del arte del teatro y del arte de los títeres, sino también para ser fieles a la tradición de Marionetas de la esquina, la compañía que creó en 1974, junto con Lourdes Pérez Gay, para contar a los niños cientos de historias habitadas por la alegría y el aprendizaje, pero también para conversar con las infancias sobre temas complejos como la violencia intrafamiliar. Ahora, llegaba el turno de hablar sobre la vejez, sobre la memoria rota y sobre la relación con los abuelos.

Así nació “Aprender y olvidar”, estrenada en 2021 con Lucio como el protagonista. La premisa fue crear una obra sin texto, sin ensayo, sin historia, sólo el actor y los títeres. El resultado fue una propuesta entrañable que, ante la muerte de Espíndola en diciembre pasado, regresa a La Titería de la mano de algunos de los grandes actores de la Compañía Nacional de Teatro como Julieta Egurrola, Ana Ofelia Murguía y Luisa Huertas, quienes, al igual que el titiritero, se enfrentaran al escenario sin texto, sin ensayo, sin historia.

La obra, sin duda, surge desde un lugar muy personal, y abrirlo a exploraciones dramáticas y teatrales es un desafío.

“Todavía no alcanzo a dimensionar su lugar dentro de la compañía, dentro del teatro. Esta temporada nos ayudará a entenderla mejor. Es un homenaje a Lucio que agradecemos al INBAL y a la Compañía Nacional de Teatro. Ya se probó con otros actores en Canadá y me contaron que la gente no paró de llorar, fue conmovedor saberlo”, dice Amaranta Leyva.

Y añade: “Estoy temblando de miedo de pensar en cómo voy a relacionarme con todos estos actores, porque yo lo hice con mi papá y con su relación con mi hija. Aunque es increíble que, con su pérdida de memoria, en el momento en que estaba en escena se le venía de manera instintiva que era actor”.

En mayo, Marionetas de la esquina viajará a Canadá realizar una temporada con actores canadienses en el rol del abuelo, pero antes este montaje dirigido por Amaranta Leyva, Jonathan Daí y Kim Selody se presentará los sábados y domingos de abril, 1,2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23; además de los martes y miércoles: 4, 5, 11 y 12 (vacaciones de semana santa y Pascua), con funciones que alternarán los primeros actores en La Titería.

Elementos:

- Es coproducida por Marionetas de la esquina y PHTheatre, dos compañías especializadas en el teatro para jóvenes audiencias.

-Angelina Peláez, Gastón Melo, Luisa Huertas, Marina Verduzco y Oscar Narváez también protagonizan esta historia tal y como su protagonista original.

-13 obras escribió Lucio Espíndola.

- 400 títeres construyó a lo largo de su vida.



FOTOS: CORTESÍA MARIONETAS DE LA ESQUINA

MAAZ