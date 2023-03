Cuestionario de Proust. Respuesta de Daniela Liebman, pianista

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.



1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER MUY CURIOSA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: HONESTA, CONFIABLE, PERSISTENTE.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENTE, SENSIBLE, SINCERO, HONESTO,

RESPETUOSO, CONSIDERADO.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SINCERA, SENSIBLE, MADURA, HERMANA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEAL, SINCERO, QUE TE SEPAN APOYAR Y ESCUCHAR.

6. TU PRINCIPAL CULPA: COMER.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: TOCAR EL PIANO Y TAMBIÉN VER PELÍCULAS.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: HACER MÚSICA Y CONOCER MUCHOS PAÍSES.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER LA HABILIDAD DE LA EMPATÍA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ESTARÍA EN EL MUNDO DEL ARTE.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: QUISIERA SEGUIR VIVIENDO EN NUEVA YORK.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: TACOS Y HORCHATA.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: COLOR: VERDE. FLOR: ROSA

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: IRVING STONE, STEINBECK, WILLIAM L. SHIRER.

15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BLACK PANTHER.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: BLACK WIDOW.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SCHUBERT.

19. TU PINTOR FAVORITO: VINCENT VAN GOGH.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: WINSTON CHURCHILL.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: GEORGE SAND.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: EUGENE, NAYMA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: CUCARACHA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER Y TRUMP.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO TENGO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA IGUALDAD DE LA MUJER.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR, PINTAR, HACER PELÍCULAS.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE, SENSIBLE.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: NO GUARDO RENCORES.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SATISFECHA DE HABER VIVIDO UNA VIDA LLENA DE AVENTURAS Y

SIN TEMOR.

31. TU LEMA FAVORITO: MÁS VALE MAL QUE POR BIEN NO VENGA.

