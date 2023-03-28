Cuestionario de Proust. Respuesta de Daniela Liebman, pianista

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER MUY CURIOSA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: HONESTA, CONFIABLE, PERSISTENTE.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENTE, SENSIBLE, SINCERO, HONESTO,
RESPETUOSO, CONSIDERADO.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SINCERA, SENSIBLE, MADURA, HERMANA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEAL, SINCERO, QUE TE SEPAN APOYAR Y ESCUCHAR.
6. TU PRINCIPAL CULPA: COMER.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: TOCAR EL PIANO Y TAMBIÉN VER PELÍCULAS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: HACER MÚSICA Y CONOCER MUCHOS PAÍSES.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER LA HABILIDAD DE LA EMPATÍA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ESTARÍA EN EL MUNDO DEL ARTE.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: QUISIERA SEGUIR VIVIENDO EN NUEVA YORK.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: TACOS Y HORCHATA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: COLOR: VERDE. FLOR: ROSA
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: IRVING STONE, STEINBECK, WILLIAM L. SHIRER.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BLACK PANTHER.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: BLACK WIDOW.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SCHUBERT.
19. TU PINTOR FAVORITO: VINCENT VAN GOGH.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: WINSTON CHURCHILL.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: GEORGE SAND.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: EUGENE, NAYMA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: CUCARACHA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER Y TRUMP.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO TENGO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA IGUALDAD DE LA MUJER.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR, PINTAR, HACER PELÍCULAS.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE, SENSIBLE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: NO GUARDO RENCORES.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SATISFECHA DE HABER VIVIDO UNA VIDA LLENA DE AVENTURAS Y
SIN TEMOR.
31. TU LEMA FAVORITO: MÁS VALE MAL QUE POR BIEN NO VENGA.
LSN