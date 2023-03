“Mujeres visibles, mujeres en resistencia” es la exposición que refleja la violencia que viven las adultas mayores en México

En México, la violencia contra las mujeres no desaparece durante la vejez y como muestra las cifras: de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2021), 14.6 por ciento de las adultas mayores mexicanas sufre violencia total (física, sexual, psicológica, económica, patrimonial). El agravio alcanza otros terrenos: 18.9 por ciento de las mujeres de entre 60 y 74 años son analfabetas, y la cifra aumenta con la edad: el 32 por ciento de ellas, con 75 años o más, tampoco sabe leer y escribir.

Las desventajas alcanzan el terreno laboral y doméstico: el 63.6 por ciento de las tareas de cuidado no remunerado al interior de los hogares se les deja a ellas y sólo el 23.5 de las mujeres con edad más avanzada se encuentran económicamente activas.

“Cuando las mujeres llegamos a la tercera edad, desaparecemos del mercado laboral, seguimos cuidando a otra gente y nuestros deseos siguen siendo invisibles. Vemos vidas, en muchas mujeres, que no escucharon sus deseos, qué hubieran querido ser y no pudieron ser lo que hubieran querido porque no pudieron estudiar, porque tuvieron que trabajar cuidando a sus nietos, padres, sin ningún tipo de remuneración”, dice Ana Gallardo, una artista argentina que lleva varios años desarrollando el proyecto “Escuela de envejecer”.

(Créditos: Cortesía Marisol Cid)

Algunas imágenes del trabajo de Gallardo forman parte de la exposición “Mujeres visibles, mujeres en resistencia” que, hasta el 15 de abril próximo, se presenta en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. La muestra, instalada en el vestíbulo del recinto, presenta cifras de la realidad de las adultas mayores en el país e imágenes en blanco y negro del trabajo de Gallardo, retratos de Marisol Cid y una imagen más de Mattew Phipps, quien retrata una escena de mujeres adultas en Varsovia, en los años de postguerra.

(Créditos: Cortesía Marisol Cid)

De acuerdo con Linda Atach, directora de exposiciones temporales del museo, los adultos mayores en México son “una población vulnerable y despreciada”; la situación se intensifica si se trata de mujeres: en los últimos cuatro años, la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) registró 42 mil 600 casos de violencia contra mujeres mayores de 60 años.

La muestra busca crear conciencia sobre la situación, y como dice Gallardo, ir construyendo la posibilidad de forjar una vejez digna: “La gente joven, quien termina siendo la gente útil al sistema, cree que va ser eternamente joven, como yo lo pensé, pensamos que la vejez nos va llegar de una manera diferente, pero no sucede, nos llega de la misma forma; la idea es que gente escuche y mire a los viejos para entender de qué manera debe cuidar el camino que viene”.

(Créditos: Cortesía Museo de Memoria y Tolerancia)

MÁS CIFRAS

14.6 por ciento de las adultas mayores que sufre violencia la recibe por parte de un familiar o persona con la que habita

Los principales agresores de las mujeres adultas mayores son los hijos o algún otro familiar

Mientras los adultos mayores dedican 16.5 horas semanales a las labores de cuidado, las mujeres mayores dedican 24.36 horas

90 por ciento de las ofertas de empleo en México excluyen a personas mayores de 35 años, la situación se agrava a más edad

El 9.7 por ciento de las mujeres no está afiliada a ningún servicio de salud, público o privado

58. 3 por ciento de las mujeres mayores sufren enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer

PAL