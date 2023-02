Editorial apuesta por nuevas plumas

La literatura, como la vida, no permite una sola visión, "me parece que cada quien debe tener la libertad y las alas para crear desde su propia pureza, desde sus temas, desde su inspiración, desde aquello que lo mueve y lo conmueve, desde sus necesidades", afirma la escritora y tallerista Gabriela Guerra Rey. Ella lleva cuatro años experimentando esa libertad en su estado más puro, el de escritores en formación.

Guerra encabeza el Taller de Desarrollo de Obra donde, explica, "he ido trabajando con escritores nuevos y algunos no tan nuevos, pero la mayoría nuevos, durante muchos años en talleres de narración corta, o sea, de cuentos, relatos, microrrelatos", dice. De esa cantera surgió "Estrenando plumas: Antología de cuentos y relatos I”, volumen que aparece bajo el sello de Editorial Aquitania Siglo XXI (también dirigido y fundado por la tallerista, desde hace dos años), donde se reúnen 23 autores y otros textos más escritos a varios manos.

Majo Morones, es una niña de siete años que ya escribe historias. Durante la presentación del libro, realizada ayer en Coyoacán, tuvo oportunidad de leer por primera vez en público sus relatos. El lanzamiento del volumen ha sido, sobre todo, un encuentro para la lectura, para escuchar a los creadores: a Majo, pero también a Adrián Ureta Ochoa y Agnés Ureta Ochoa, todos pequeños escritores que aparecen en el libro como "Novísimas plumas".

Pero también a otros como Adriana Curiel, Mariana Otero Briz o Ana Paola Noriega, quienes han contribuido con relatos para dos secciones más que conforman la antología. "Estrenando plumas" no está conformada sólo por escritores que se están estrenando, otros ya cuentan con libros publicados y escriben desde hace más tiempo, pero una de las intenciones del libro es otorgar un espacio a talentos poco reconocidos: "Los nuevos autores están como medio desprotegidos, nadie quiere publicar a alguien nuevo. Es como cuando sales de estudiar, pero no encuentras dónde trabajar y no tienes experiencia y nadie te quiere contratar", señala Guerra.

"Los escritores que han trabajado conmigo en estos talleres han tenido tanta libertad para elegir sus caminos que están desarrollando desde el principio el estilo propio, que es aquella búsqueda que tiene el escritor

toda la vida, casi que hasta que te mueres estas buscando tu propio estilo", agrega la antologadora.

Estrenando plumas se puede adquirir a través de Amazon

Sobre los proyectos de la editorial se puede consultar aquitania-xxi.com

Algunos textos están basados en el ejercicio del Cadáver exquisito

PAL