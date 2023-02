Poemas de la tierra (Irma Pineda Santiago, Juchitán, Oaxaca)

Escritora Binnizá, profesora de la UPN-203. Autora de la columna “La Flor de la Palabra” en La Jornada Semanal. Sus libros más recientes son: In the Belly of Night and other poems – en el vientre de la noche y otros poemas – Ndaani gueela’ ne xhupa diidxaguie’ (traducción al inglés de Wendy Call, Pluralia Ediciones, 2022) y Nasiá Racaladxe’- Azul Anhelo (UDLAP, 2020); Su obra, traducida al inglés, estonio, ruso, italiano, portugués, alemán y chino, aparece en diversas revistas y antologías de América, Europa y Asia. Fue presidenta de Escritores en Lenguas Indígenas AC; becaria del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Por el periodo 2020-2022 fue integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU.

Pa ma nacaxhiiñilu’

ti guiibaruxale’ bindiibi cue’ndaanilu’

ne ti doo naxiña’

ti naxiña’ nga die’ neza rindani gubidxa

yoo nandxo’ ra rialebe

Zacá nga giaapa’ xiiñu’ ni ca’ru’ gale

Ti qui go yaa beeu’ laa

Ti guiiba’ ruxale ruaa yoo

ti guiibaruxale’ rutaagu jneza bi dxaba’

ti guiibaruxale’ ne ti doo xiña’ zapaca’ lii

ti jneza guiale xiiñilu’ dxi xhanalu’

Si en ti se gesta la vida

una llave cuelga de tu cintura

con un hilo rojo

porque rojo es el color del oriente

recinto sagrado donde nace el creador

Así el hijo que se esconde en ti

no será mordido por la luna

Una llave abre la boca de la casa

una llave cierra el paso del mal viento

una llave y una cinta roja cuidarán de ti

cuando mujer creadora seas

Cuzee guchachi’, bigu, manihuiini ne mani’ nisado’

Luguiaca cuchechenaya nisa

ti guuya’ tu laa jma’ cayati nisa

Niru ni gucuiidxi ni que

zului’ tuunga laa:

laa nga xquendalu’

Laa nga guinabanu

gutopa yuuba’ ladilu’

chiné xquendahuaralu’

Gudii lulu’

guyadxiru’ siado’guie’

Guinabadu laa gundubiru’ lu xqui’rilu’

ti gusibani bele ni rudii stipa

xquendarizalu’ lu guidxilayú

Dibujo iguanas, tortugas, aves o especies marinas

Sobre cada signo disperso el agua

para conocer al animal más sediento

Aquel que beba primero

anunciará su secreto:

es el guardián de tu alma

A él habremos de suplicar

recoja tus dolores

tus enfermedades se lleve

Que permita a tus ojos

seguir contemplando el amanecer

Que sople un poco más sobre tu vela

para avivar el fuego que alimenta

tu andar sobre la tierra

Lade’ rilaa sica rilaa layú cayati nisa

Gupa stini zé ne xquendaruuna’

naca yanna guiigu’ lu sti neza

Ma qui ganda guuna’

Gasti’ ni guluí’ pa bidale nisa

ndaani’ guiirulua’

Nisa sidi

zié ne ca dxi ca

Xi guendarigani bizee ruaa guiba’

ti gulidxi xtuuba’ nisa stine’

ne gúxhani lade’ ni cayati di ya’?

Mi cuerpo se fisura como la sedienta tierra

Toda humedad se ha marchado con las lágrimas

que ahora forman ríos en otros campos

Ya no puedo llorar

No permanece ningún rastro de las lagunas que anegaron

las cuencas de mis ojos

Líquida sal

evaporada por el tiempo

¿Qué silencio rezó el cielo para llamar

las huellas de mis aguas

y arrancarlas de este cuerpo agonizante?

