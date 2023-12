La Filarmónica de la Ciudad de México celebra la Navidad en el Zócalo

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) cierra el año con la grabación de un nuevo material discográfico que ya se encuentra en posproducción y con la realización de un magno concierto navideño en el Zócalo capitalino, el 9 de diciembre, a las 18:00 horas, con un programa conformado por clásicos de la temporada como El Cascanueces, bajo la dirección huésped de Enrique Patrón de Rueda.

En entrevista, José Maria Serralde, director operativo de la OFCM, explicó que, tras 20 años de permanecer fuera de los estudios de grabación, la agrupación capitalina alista su nuevo disco, un material que cuenta con la producción del músico y siete veces ganador del Grammy Michael Fine; el ingeniero de sonido neerlandés especializado en grabaciones orquestales, Erdo Groot; y el maestro surcoreano Jae-Hyuck Cho, al piano.

“Se trata de un disco trascendental, no sólo porque fue registrado con una microfonía para grabaciones especializadas, sino también porque la orquesta interpreta con magistralidad el Concierto No. 2 para piano y la Sinfonía No. 11, de Shostakovich”, explicó Serralde.