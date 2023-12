DIFUNTOS, una banda mexicana que debes escuchar para reflexionar sobre tu actitud ante la vida

Difuntos, banda que antes de la pandemia por COVID-19 era conocida como Mississippi Queens, acaba de retomar su camino artístico y conceptual. Dejaron pendiente una trilogía discográfica que implica deshacer al ser humano desde sus adentros, explorar lo más profundo de su intelecto, de su alma, de sus emociones o sentimientos.

Era el año 2020 cuando estrenaron el álbum "Conversaciones", entonces, se les consideró una verdadera promesa de los guitarrazos en México. Eran, además, un proyecto donde se juntaba de manera espectacular el hard rock, punk, rock progresivo, música psicodélica y ritmos latinos. Fue un disco que también se clavó en la música contestataria, en la protesta, y pretendieron darle visibilidad a grandes cosas que amenazan la salud de la humanidad, pero que no eran tomados en cuanta: la ansiedad, la depresión, etcétera.

Pues bien, su experimentación sigue más que activa, pero ahora con otro nombre, uno que representa su actitud frente a la vida, uno que verdaderamente los describe frente al público que les escucha desde el otro lado del celular, del estéreo, de la bocina bluetooth. Van por la segunda parte de "Conversaciones", pero quieren hacerlo mucho más grande y espectacular que la última vez. Al respecto, hablamos con ellos pasa conocer sus planes a futuro:

Hasta el momento, han estrenado únicamente un par de temas que se llaman "Hablemos del amor" y "El Aroma de los tiempos", donde la experimentación continúa, pero sigue otros caminos. El resultado, fueron dos pedazos de canciones que no suenan a nada que se haya hecho antes en México.

Sobre las letras de estos nuevos sencillos, puede adivinarse de manera casi natural, inmediata, que intentan ser un poco más reflexivos, que buscaron adentrarse en sí mismos, o adentrar a la gente a su propia mente para que logren descifrarse. Son versos mucho más introspectivos a sus trabajos anteriores.

"Este concepto iba a ser de tres partes, la segunda parte estaba planeada para ser algo mucho más introspectivo, mucho más personal, más desde adentro, como analizar tus mismos mecanismos de defensa y cómo los creaste, cómo llegaste ahí y dónde está la verdadera esencia de la persona. Algo curioso es que "El aroma de los tiempos" es una rola que ya se venía arrastrando desde hace muchos años, inclusive desde antes del primer disco de "En los tiempos de la bola", nada más que en ese entonces no teníamos las herramientas para hacerlas sonar como como en la cabeza uno la traía y se fue dejando, ya para cuando se planearon las canciones del proyecto , yo sentía que era que daba como anillo al dedo, letra traía esto ya de una reflexión, yo diría que como de no perderte en las cosas vagas del mundo y las cosas así como mundanas o que no te llevan a un crecimiento personal; nada más tenemos una vida, entonces de ahí vienen estas frases. Tú puedes ser esta persona con potencial y juventud y parece que puedes tener grandes expectativas para ti como persona, pero si no lo cuidas, lo trabajas, se alimenta dentro de ti, se marchita, se lo lleva el tiempo y acabas en nada".