5 canciones del happy punk mexicano que te harán menear la mata como en tu época de secundaria

Durante la primera década de los años 2000, aparecieron en México numerosas bandas con un estilo de rocanrol muy particular. Era un Punk que se olvidaba completamente de la protesta social o política, y se concentraba en las amenidades de la juventud, en los amores, las fiestas, los videojuegos, la cultura pop, etcétera.

Esos primeros pasos fueron, en su mayoría, en la frontera con los Estados Unidos, pues bandas de los estados colindantes tenían una mejor oportunidad de escuchar a las que serían sus grandes influencias a través de la radio, o simplemente se cruzaban la frontera para obtener unos cuantos discos. Pero poco a poco comenzaron a esparcir su estilo por otras partes de la República, hasta que llegaron al centro, a la Ciudad de México, donde finalmente explotaron como colectivo.

Es fácil identificar, dentro del género, a las bandas más populares de la época, como Allison, Finde, Thermo, División Minúscula, Elli Noise o incluso Panda, y como que no queriendo, acomodamos en la lista a Nikki Clan, entre otros. MTV los arropó al ver su conexión con el público, por lo que lograron crecer brutalmente, mientras que otros cuantos se quedaron un poco en el underground, pero nunca dejaron de dar batalla.

A partir de la pandemia por COVID-19, muchas de esas bandas regresaron a tocar para sus fanáticos, debido a que nunca se sabe cuándo será la última vez que los tengamos cara a cara. Deseaban probar suerte, y vaya que tuvieron éxito, algunos armando unas buenas giras, reencontrándose con un público que no recordaban que tenían. Choncho, bien fiel. Tal es el caso de Hule Spuma, Sad Breakfast, Taller Para Niños o Big Spin.

División Minúscula fue una de las bandas pioneras con su grandioso disco "Extrañando casa"

Por eso, hoy queremos recordar a todo ese movimiento a veces ligado al punk melódico, a veces impuestos en el "emo" u otras bien clavados en el punk rock, con las que consideramos las 5 canciones más chidas para volver a mover la mata, como si estas fueran las épocas de secundaria-prepa.

Taller para niños - Mario Bros 3

Para celebrar sus 20 años de formación, apareciendo en el 2003, se reunieron hace un par de años, y desde entonces no han dejado de dar una que otra tocada para los fanáticos de hueso colorado. Su estilo era bastante divertido, con un sonido no muy pulcro, pero con muchas ganas y letras creativas.

BigSpin - Hi, Hello

Quizá una de las bandas más infravaloradas del género. Estuvieron activos poco tiempo, pero alcanzaron a grabar un disco fenomenal titulado "Be Good To Yourself", y algunas de sus canciones pasaron a la historia. Luego de estar empolvados por más de 10 años, formando otras bandas o lejos de la industria, decidieron juntarse, grabar más música, y estar tocando de vez en vez.

Massapan - Para ti

Bandas como Masappan realmente nunca se fueron. Tal vez dejaron de tocar y de sonar un poco por todos lados, pero un buen día decidieron que ya era momento de colgarse los instrumentos y volver al ruedo. Están a punto de dar su concierto de regreso a los escenarios, y no podemos esperar a escuchar este rolón, o todos los del disco homónimo, mismo que data de 2007.

Delux - Más de lo que te imaginas

Tijuana encontró en Delux a su banda predilecta. Hicieron grandes clásicos que todavía hoy son himnos que cada vez que retumban en algún foro de la Ciudad, las gargantas de los fanáticos terminan ahogadas, sin posibilidades de seguir hablando por las siguientes dos semanas. Unas fieras del género.

Allison - Me Cambió

Sin duda, una de las bandas líderes del género y el movimiento, sobre todo, dignos representantes del happy punk en la capital, capaces de hacerle frente a cualquier otro estado. Sus primeros fueron completamente comerciales, pero no por eso malos, ni faltos de genialidad. Desde su independencia han probado con música más pesada, estilos nuevos, letras profundas y distorsionas más encendidas.