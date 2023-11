"Fulgor”, la exposición de Armando Cristeto llega al Museo de Arte Moderno

Armando Cristeto, fotógrafo documentalista, capturó la esencia de aquellas noches de reventón que se vivían a finales de los 70 y durante la década de los 80 en el 'Bar 9", o el “Katzy” y bailes sonideros de PolyMarchs y Patrick Miller; a través de la fotografía generó una memoria visual de la vestimenta, cuerpos, gestos y belleza, con su cámara registró la brillantez de lo prohibido y más íntimo del movimiento LGBTQ+, expresiones que para la política y sociedad mexicana no eran relevantes.

Al interior de su hogar y en medio de una serie de documentos, fotografías, libros, recortes de periódico, revistas, imágenes religiosas y artículos vintage, Armando Cristeto explicó a El Heraldo de México cómo inició su carrera fotográfica y la manera en que se abrió paso durante una época con una estrecha apertura social.

Armando Cristeto, fotógrafo documentalista. Foto: Daniel Ojeda

"Fulgor", los retratos de 40 años como fotógrafo

“Antes lo clandestino, lo prohibido, lo más íntimo, que en mucha medida es parte de mi trabajo, era desplazado, ignorado, minimizado y hoy está en el centro de la discusión, hoy todo mundo quiere mostrar su intimidad, por eso es que mis imágenes han tenido interés porque muy pocos las hicieron (en esa época) y muestran esa realidad que la gente no veía, no quería ver o no querían que se viera”, comentó el fotógrafo.

Parte de su obra está exhibida en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México; la exposición llamada “Fulgor”; cuenta con 32 fotos; se trata de dos trabajos que Armando Cristeto realizó a lo largo de sus 40 años como fotógrafo, “Las noches de reventón” y “Vaqueros Gay MX”, la primera parte tomada con negativo en blanco y negro y la otra a color tomadas con cámara digital.

La exposición muestra su vida como fotógrafo. Foto: INBAL

Cristeto documenta escenas prohibidas en México

“La música, el baile, las luces, el ligue, un mundo desplazado, ignorado, vituperado por los fotógrafos del momento que consideraban un tema menor porque no había pobres, ni un problema abiertamente político o social. No es un registro de mis parrandas, en aquel momento no se hacían ese tipo de fotografías”, explicó.

En Vaqueros Gay Mx, su más reciente trabajo, Cristeto documenta a lo largo del país las jornadas de festejo, en donde licenciados, oficinistas, doctores, entre otras profesiones adoptan una indumentaria típica de un hombre de rancho: sombrero, camisa, pantalón, cinturón piteado y botas, muestra cómo en otras entidades del país, la comunidad LGBTQ+ mantiene una batalla para ser libres.

Fulgor se muestra en la sala Manuel Álvarez Bravo, en el b y estará durante los próximos tres meses, el espectador podrá conocer la diversidad sexual, las identidades y la diversión, escenas prohibidas en el México del siglo XX.