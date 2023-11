Migración, feminicidios y abuso de poder en la décima edición de DramaFest

Para Raquel Araujo, directora artística del DramaFest 2023, que se lleva cabo del 10 de noviembre al 10 de diciembre en el Centro Cultural del Bosque, el Centro Cultural Universitario y el Centro Cultural Helénico, en la Ciudad de México, así como en el Teatro de la Ciudad, el Teatro Bárbaro y diferentes espacio públicos, de Chihuahua, la celebración teatral aborda “temas que atraviesan a la sociedad mundial como la migración, el medio ambiente, el acoso y el feminicidio, los cuales, invitan y abren el diálogo a través de la visión de los creadores escénicos”.

Como parte de las producciones binacionales, el festival presenta Costes Hundidos, del dramaturgo mexicano Eduardo Castañeda, una obra que coloca al espectador en Estados Unidos de 1988 -detrás de la campaña política del expresidente George Bush- para hacer una radiografía de la situación contemporánea que se vive por el fenómeno de la migración. La puesta en escena bajo la dirección de Brendan Healy, actual director artístico del Canadian Stage “busca generar una reflexión hilarante y dolorosa de este fenómeno, sazonada con música icónica de los años 80”.

Asimismo se presenta Extravíos sexuales de la clase media, de la escritora canadiense Hannah Moscovitch, bajo la dirección de la mexicana Valeria Fabri, una puesta en escena que aborda el acoso desde la mirada del otro, convirtiendo esa devolución de la mirada, en una denuncia. La obra se traslada a la situación que vive el país por la violencia de género.

“Conocer latitudes por sus letras, sus paisajes, sus metáforas, sus ideas que transportan afectos, sus posturas y emergencias nos ayudan generar soluciones posibles, contiguas y dialogantes a los reclamos urgentes de un mundo colapsado”, dijo.

En las producciones internacionales se presenta Sea Sick, de la dramaturga Alanna Mitchell, de la compañía The Theatre Centre y la obra Logic of the worst de los canadienses Étienne Lepage y Frédérick Gravel, quienes exploran el tema del medio ambiente y la salud y la ciencia de los océanos.

Sobre las Burbujas Urbanas -programa de presentaciones al aire libre que se realizan en diferentes locaciones del estado invitado-, Raquel Araujo explicó que se presentan los monólogos Mujer Venado, de dramaturga Tara Beagan; y Déjame ser tus ojos, de la mexicana Verónica Brujeiro, ambos, bajo la dirección de la connacional Perla de la Rosa.

“Estas obras son una especie de denuncia sobre cómo las personas engañan y autoengañan por su estética”, contó.

En este programa también se presentan los monólogos Alambre de púas, de Annick Lefebvre y Esa que una noche cayó del árbol, Ana Lucía Ramírez, las cuales, “resultan en un caleidoscopio delirante de la visión del género en torno a la ruptura de los muros y su enfrentamiento con el capitalismo”, las dos, bajo la dirección de Luis Bizarro.

En cuanto al programa educativo, contó, se encuentra el Taller de escritura escénica y ficcional, impartido por la compañía Orange Noyée, de Montreal; Mundos Posibles, de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Inbal, y Paisajes íntimos, encuentros digitales sobre la dramaturgia contemporánea.

A DETALLE

Para conocer las actividades y sus horarios es necesario consultar la programación del festival. El 80 por ciento de las presentaciones y actividades son gratuitas.

Cuenta con la participación de importantes escritores, dramaturgos y directores canadienses.

6 obras se presentan a lo largo del DramaFest

16 actividades suceden en el encuentro.

MAAZ