El libro de texto es un recurso más: Yolanda Quintero, titular de Mejora continua de la Educación en Jalisco

Aunque se trata de una herramienta fundamental para la educación en las aulas, los libros de texto no son el único recurso con el que cuentan los profesores para impartir conocimientos a los alumnos.

Para Yolanda Quintero, titular de Mejora continua en la Educación en Jalisco, el periodo de adaptación de los contenidos a la realidad de cada una de las entidades es el siguiente paso a seguir con respecto a los nuevos libros de texto gratuitos.

Los profesores echan mano de distintos recursos para la enseñanza. Foto: Cuartoscuro

“Reconocemos que el libro de texto es un recurso más, no es el único, y que es un documento nuevo al que ni docentes ni padres de familia ni alumnos estamos acostumbrados.

“Es una estructura de libro de texto diferente y eso pues está llevando un acercamiento paulatino al manejo del libro, más allá de las inconsistencias de contenido que, como muchos otros libros, pueden tener”, señala en entrevista exclusiva.

Una reforma constante

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los maestros en las aulas es a las constantes reformas educativas, las cuales modifican la forma en la que el conocimiento fluye hacia las aulas.

“Los docentes sabemos que cada sexenio hay una nueva reforma curricular, para bien y para mal, obviamente con sus retos en sí mismos y ésta no es la excepción. Estamos en un contexto nacional de reforma llamada la Nueva escuela mexicana y que, como nos lo dicta nuestra Ley General de Educación, pues está planteado un ejercicio humanista, una vez más centrado en la comunidad.

Los maestros se suelen enfrentar a numerosos cambios en la estrategia educativa. Foto: Cuartoscuro

“Tenemos en México 11 años permanentes de reforma y no tenemos una generación que haya terminado desde preescolar hasta secundaria con una sola reforma, entonces imagínate el impacto para nuestros estudiantes, pero me parece que también da cuenta del profesionalismo de los docentes”, detalla Quintero.

Aunado a los cambios sexenales, el contexto de la pandemia hizo que tanto docentes como autoridades repensaran la forma en la que se acerca el conocimiento a los alumnos, quienes tienen distintas realidades por lo que el modelo general debe adaptarse a su realidad.

Tanto los textos como las estrategias educativas deben adaptarse a las realidades locales. Foto: Cuartoscuro

“El docente de verdad es el que está ahí en el aula, a pie, dando la batalla todos los días en el aula en contextos complejos, con generaciones que vienen todavía con rezago de pandemia y que se ha enfrentado a retos que reconocemos que tenemos que pensar juntos y tenemos que construir en comunidad porque si no, no vamos a salir adelante como sistemas educativos”, explica.

Lo nuevo y lo de siempre

Para la experta, los cambios son una constante, por lo que los maestros y aquellas personas que se encargan de ofrecer respuestas a ellos deben mostrar habilidad para traducirlo a la realidad que también se transforma.

“Como gremio docente, si algo hemos aprendido a lo largo de los años ha sido a ser flexibles, desde el uso de la computadora y luego el Internet y ahora la inteligencia artificial, a la cual no estamos nada ajenos ni lejanos”, apunta.

La flexibilidad es importante para avanzar en la educación, según la experta. Foto: Cuartoscuro

Para muestra un botón. De acuerdo con la docente, uno de los puntos básicos de la nueva reforma educativa se basa en métodos de los que ya se había hablado hace más de tres décadas.

“Ahora se habla del método de proyecto, es un método que está en la reforma actual, pero se ha venido trabajando desde los años 90 en preescolar, en el 2000 en secundaria, es decir, no son metodologías ni tan nuevas ni es tan novedoso, porque siempre hemos venido trabajando con metodologías que ya los profesores tienen apropiadas o que se tienen que seguir afinando o mejorando.

Los perfiles de egreso son los que han permanecido casi sin modificación. Foto: Cuartoscuro

“Eso se llama el perfil de egreso y esos perfiles son a los que tenemos que estar atendiendo y la oportunidad que se tiene de trabajar y transformar y acompañar en el aula, es lo que no debemos de perder de vista”, argumenta Quintero.

Aprendizaje de la pandemia

El aislamiento obligatorio provocado por la pandemia por Covid-19 evidenció algunas de las desigualdades que existen en numerosas comunidades del país y propuso un reto adicional para los profesores.

“La pandemia evidenció esta capacidad creativa de los docentes para solventar problemas de mil formas: si el alumno no tenía computadora, entonces era pensar cómo le dejaba las tareas, para comprar la monografía en la papelería de la colonia, o si los papás no tenían dinero, etcétera. Entonces, ante esta adversidad, me parece que los docentes se encontraron formas muy creativas,

Los libros de texto se suman a la estrategia educativa de los profesores. Foto: Cuartoscuro

“En Jalisco veníamos trabajando ya una metodología propia que llamamos Comunidades de aprendizaje y para la vida que, en el momento que llega la pandemia, había un trabajo previo que nos ayudó a tomar decisiones en colegiado, decisiones en colectivo para saber cuál es la mejor manera de enfrentar estos desafíos tecnológicos”, concluyó.