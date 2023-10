Desde el Congreso del Estado, urgen resolución final del amparo contra libros de texto gratuitos

La audiencia constitucional para dar una resolución final a los amparos interpuestos por asociaciones civiles en Aguascalientes fue programada para el pasado 29 de septiembre, sin embargo, esta fue pospuesta, por lo que el diputado Raúl Silva Perezchica, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado exhortó a los juzgados a avanzar con el proceso legal.

Respecto a las exigencias del magisterio y padres de familia en torno a la distribución del material educativo, el legislador señaló que la ley tiene que ser respetada.

“La ley se tiene que respetar, a veces no nos gusta lo que determina la ley porque no llega al punto que nosotros queremos, pero no podemos caer en que cuando la Corte o los juzgados hacen algo que nos gusta y cuando no, no estamos en esa condición. Yo creo qué hay que respetarla”.