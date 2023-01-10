Cuestionario de Proust: respuestas de carla López-Speziale, mezzosoprano

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PERSEVERANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA PACIENCIA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD, LA DILIGENCIA, LA TOLERANCIA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA HONESTIDAD, LA DILIGENCIA, LA TOLERANCIA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA HONESTIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LOS CHOCOLATES.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: SER MÚSICO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR CON LA GENTE
QUE AMO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: DEJAR DE AMAR.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: MI MADRE.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: CON MIS SERES QUERIDOS.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: QUESADILLAS DE FLOR DE CALABAZA Y AGUA DE TAMARINDO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL LILA Y LA ROSA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: BENITO PÉREZ GALDÓS, TITO MONTERROSO, GEORGE ORWELL, JEAN-PAUL SARTRE.
15. TUS POETAS FAVORITOS: FEDERICO GARCÍA LORCA, STÉPHANE MALLARMÉ, XAVIER VILLAURRUTIA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ELASTIGIRL, LA MUJER MARAVILLA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MAHLER, MONTEVERDI, VIVALDI, BIZET, STRAVINSKY, ROSSINI, MOZART, GLUCK, SAINT-SAËNS ET AL.
19. TU PINTOR FAVORITO: PICASSO, MONDRIAN, DR. ATL.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: SAN FRANCISCO DE ASÍS.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSA PARKS, TERESA DE
CALCUTA, RIGOBERTA MENCHÚ.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ALMA, CARMEN, CARLA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS TARÁNTULAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA REVOLUCIÓN DE
INDEPENDENCIA DE MÉXICO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL DERECHO AL VOTO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: VOLAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA CALMA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA LA
IMPACIENCIA (¡!).
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN PAZ Y TRANQUILIDAD.
31. TU LEMA FAVORITO: LA FELICIDAD ESTÁ EN AMAR LO QUE HACES.
PAL