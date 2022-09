Javier Camarena regresa a México para interpretar música popular

Javier Camarena es, hoy por hoy, el mejor tenor de su generación en el mundo, bisar en los teatros más prestigiosos es una noticia en prácticamente cada temporada, además, es multi premiado y nominado para los galardones más importantes de la ópera. Sin embargo, desde hace varios años ha tratado de mantenerse activo y cerca de otros géneros, prueba de ello es el próximo lanzamiento de un disco dedicado a la música mexicana, especialmente al bolero, el ranchero y mariachi.

“Estoy muy contento con este disco con Sony Music, no sólo por los géneros musicales, también por el talento que se logró conjuntar: Yuri, Eugenia León, Tania Libertad, Lila Downs y Jesús Navarro, nombres muy importantes para nuestra música mexicana. Logramos un material precioso, bajo la dirección de Kiko Campos. Será una gran sorpresa, son 15 canciones, el título todavía no lo podemos dar a conocer, pero lo haremos en octubre”, dice en entrevista.

Y agrega: “A lo largo de mi carrera me he dedicado a la música popular, he cantado a Cri Cri, en el Cervantino interpreté hasta la 'Bachata rosa', de Juan Luis Guerra, pero el público operístico puede ser muy purista y, desde hace 50 años, ha pensado que el cantante de ópera no puede interpretar otra cosa, eso es una pena porque, al final, yo estudié para ser cantante, está claro que me perfilé en la ópera, pero soy, ante todo, cantante. Me criticaron por hacer canción de arte y, al mismo tiempo, hacer canción popular, pero para mí lo importante es hacer arte de una canción; así es como he trabajado. La voz humana tiene una versatilidad extraordinaria y tiene la posibilidad de pintar un cuadro con todos los colores”.

El tenor está de regreso en México, pues el 9 de septiembre, junto con los tenores Fernando de la Mora y Ramón Vargas, ofrecerá un concierto en el Auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla, titulado “México suena a lo grande”, con un programa que va de arias operísticas a populares canciones mexicanas. Además, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla bajo la batuta del Enrique Patrón de Rueda, las voces del Coro Normalista y la Banda Sinfónica de la secretaría de Seguridad Pública, así como el Mariachi Juvenil de Tecalitlán, el Trío Los Panchos y el Quinteto del maestro Gonzalo Romeu.

“Es un gran honor y un privilegio compartir el escenario con los dos grandes cantantes a los que aprecio y admiro. Vamos a dedicar parte del programa a la ópera, que define nuestro quehacer profesional, pero para nosotros es también una gran excusa para disfrutarnos como cantantes. El gran centro del concierto será, por encima de todo, la música mexicana que irá del bolero a la balada, al mariachi, con compositores como Álvaro Carrillo y José Alfredo Jiménez. Nuestra música es tan amplia y tan vasta que la vamos a disfrutar muchísimo y esperamos que el público también lo haga”, explica

Además, el 27 de septiembre estará en la Arena Monterrey, en Nuevo León, con el acompañamiento de la orquesta La Super, bajo la dirección de Abdiel Vázquez, también con arias y canciones.

“Abdiel es un musicazo, un gran pianista y está trabajando como director. La Escuela Superior de Danza y Música de Monterrey está cumpliendo 45 años y están conformando la orquesta con egresados y destacados; este tipo de iniciativas, dar espacio a jóvenes músicos, ha sido prioritario para mí. He buscado abrir el escenario a los jóvenes y, en este caso, sé que ya están haciendo cosas importantes los músicos, este es un ejemplo de los que las instituciones de nuestro país están haciendo, es vital mostrar a los jóvenes artistas”, refiere.

Y añade: “Hay que darle justo valor a las personas que se dedican a las artes, para mí es tan importante el trabajo de un ingeniero como el de un músico, el de un médico como el de un artista plástico, porque son profesiones que visten al ser humano, por eso hay que apoyarlos”.

En noviembre, lanzará el disco que Camarena dedicó a la música de Donizetti, grabado en Bérgamo, a donde volverá para hacer "La favorita", del mismo compositor. Y en enero va al Metropolitan de Nueva York para interpretar El elíxir de amor.

