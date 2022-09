La fotógrafa mexicana Eloísa García Guerrero presenta a una Argelia luminosa

Cuando Eloísa García Guerrero llegó a Argelia también se estaba acercando al destino de su vida. Mientras estudiaba comunicación se había aproximado a la imagen, pero fue la luz, la gente, la arquitectura y los contrastes del país árabe los que realmente la regresaron a la cámara. “Cuando llegué a ese país, que es el más diferente y completamente fuera de lo convencional de todo lo que había visitado antes, me reconecto con la fotografía y comienzo a hacer imágenes día con día, sin pensarlo”, cuenta.

Eloísa pasó casi dos años en el país norteafricano, de 2012 a 2014, e inmediatamente quedó maravillada. “Si ves Argelia piensas que es una ciudad que se ve un tanto abandonada, todavía se percibe la guerra civil que tuvieron en los 90, aún queda esa sensación; además, las personas no están acostumbradas a recibir extranjeros. Cuando empiezo a limpiar la ciudad en mi cerebro dije: ‘esta ciudad es hermosísima'".

De las imágenes captadas al hacer calle en la capital Argel y de su visita a otras ciudades como Gardaya, Constantina, Tipasa, Orán o Annaba, la fotógrafa conformó “707 días en Argelia”, libro en el que incluye sus impresiones de una país en descubrimiento, y que ahora presenta en forma de exposición, con el mismo nombre, en la Biblioteca Ramón Ramírez Gómez de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.

Eloísa ha elegido 54 imágenes que reflejan la vida cotidiana de Argelia, su gente, sus edificios emblemáticos, su luz y sus atardeceres, pero también sus niños y sus mercados, sus mujeres y sus hombres. Algunas enmarcadas, otras pendiendo de dos reproducciones de lámparas argelinas del palacio morisco Bastión 23, las imágenes están acompañadas de audios con la voz de Amina, quien recita textos en francés, árabe clásico y árabe dialectal, combinados con el rezo de un canto divino de la mezquita y elementos que caracterizan a Argel como el viento y la lluvia.

“Me interesaba la gente y la arquitectura, esas dos cosas fueron las que me cacharon automáticamente, la parte del centro está pegada a un malecón y me fascinan los barcos, empecé por ahí, por el centro antiguo y empecé a captar momentos y a observar a la gente. Me sentía inspirada porque desde que son las 4 de la mañana estas escuchando el canto de la mezquita que despierta a toda la ciudad con altavoces para comenzar a rezar”, afirma.