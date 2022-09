Escritores recuerdan a Javier Marías: Un imprescindible de la literatura, fumador, elocuente

“Totalmente noqueada con la muerte de Javier Marías”, lamentó la escritora Rosa Montero, la muerte del narrador español a los 70 años de edad, víctima de una neumonía. En su cuenta de Twitter, la autora de “El peligro de estar cuerda” agregó, “Le conozco y le he tratado desde hace 50 años. Nunca fuimos muy amigos pero era como si fuera de la familia. Nacimos el mismo año. Para mí era el mejor candidato para el Nobel en la España actual. Qué tremendo”.



Tras la muerte del autor de 16 novelas, las muestras de cariño y el pesar por su partida se reflejaron en redes sociales. “Que Javier Marías haya muerto sin el premio Nobel le quita mucha categoría al premio Nobel”, opinó por su parte su compatriota Arturo Pérez-Reverte.



El también español Jorge Carrión resaltó su escritura y apuntó: “Ha muerto Javier Marías, cuya literatura exploró el secreto y creó un estilo: "no se dice para ser escuchado ni menos aún interpretado ni traducido, ese tarareo insignificante sin voluntad ni destinatario que se oye y se aprende y ya no se olvida" ("Corazón tan blanco", 1992)”.



Lacónico, el mexicano Antonio Ortuño expresó: “Un novelista imprescindible. Un grande” y compartió la necrológica del autor en su cuenta de Facebook.

Escritores tomaron sus redes sociales para expresar su pésame

FOTO: Especial

La directora de la FIL de Guadalajara recordó que siendo editora de Alfaguara conoció al escritor y pudo conversar con él. “Más allá de la enorme admiración por su obra, me quedo con el recuerdo de un hombre elegante, elocuente y delicado, gran fumador”.



“Eso sí, nunca pude convencerlo de que regresara a México. Se negaba a tomar un vuelo en el que por 12 horas le prohibieran fumar. Con un gran don de gentes, puedo afirmar que era un verdadero caballero español. Y varios de sus libros están en mi lista de imprescindibles”, agregó.



Sobre el deceso de Marías también se manifestaron organismos como el Instituto Cervantes, quien señaló: “Conmovidos por la muerte de Javier Marías, uno de los escritores imprescindibles de los últimos 50 años. El prestigio mundial y la autoridad de su obra le convirtieron en habitual candidato al Nobel”.



En tanto, la Real Academia de la Lengua (RAE) recordó que Marías fue elegido miembro del organismo el 29 de junio de 2006. “Tomó posesión el 27 de abril de 2008 con el discurso titulado Sobre la dificultad de contar. Le respondió, en nombre de la corporación, Francisco Rico”.

SIGUE LEYENDO:

Noam Chomsky, Elena Poniatowska, Jean-Luc Mélenchon, invitados en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo

Fernando Savater, Mónica Ojeda, Clyo Mendoza, entre otros engalanan la FILO

Cuestionario de Proust: Respuestas de Paulina Lavista, fotógrafa, escritora, videasta