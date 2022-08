Ximena Pérez Grobet exhibe el libro como objeto de arte

Ximena Pérez Grobet (Ciudad de México, 1965) toma un carrete de hilo y aunque no se trata precisamente de estambre, comienza a tejer. Entre el gancho y sus dedos entrelaza las tiras de papel que contienen, en inglés, el “Finnegans Wake” de James Joyce. Poco a poco, la artista va concibiendo una versión material de la obra, hasta dejar cuatro tomos de páginas bordadas.

El libro para mí, dice, “no es sólo un contenedor de conocimiento y de información, lo es, pero no me quedo ahí, es algo más”. Pérez Grobet es una de las más destacadas creadoras mexicanas de libros de artista; su labor, incluso, pugna por considerar el trabajo como una disciplina artística en sí, “con infinidad de posibilidades, en todos los sentidos”.

Una versión facsimilar de su “Finnegans Wake” (el original pertenece a la Thomas Fisher Rare Book Library de la Universidad de Toronto) y otra veintena de trabajos de Pérez Grobet se exhiben, hasta el 25 de septiembre, en “Adsum. Libros de Artista”, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (Av. Pdte. Masaryk 526, Polanco).

La exhibición, cuenta, está íntimamente ligada al espacio físico donde se exhibe. “Llevo 28 años trabajando el libro de artista y aquí hago una selección de acuerdo con el espacio del Seminario que es un espacio grande, muy generoso y que me viene como anillo al dedo porque dentro de mi trabajo, el espacio es un elemento que yo considero un elemento, algo que siempre tomo en cuenta”.

En la concepción de la creadora, el libro adquiere una forma espacial, multidimensional que va más allá de sus componentes tradicionales. “Me gusta que mis libros propongan una propuesta diferente de lectura, a nivel plástico, físico y matérico, por eso el espacio es un elemento muy importante en mi trabajo, justamente eso es lo que me permite salir del formato codex, del formato tradicional”.

Pérez Grober estudió diseño industrial, pero fue un hallazgo fortuito lo que la llevó al libro de artista. Durante un viaje a Nueva York descubrió el Center for Book Arts, “es un lugar donde se hacen libros a mano, cuando me metí al taller y descubrí que eso es lo que quería hacer”. Ahí también se dió cuenta que se trataba de una vocación, que había una historia más añeja.

“Me gusta que mis libros propongan una propuesta diferente de lectura, a nivel plástico, físico y matérico". Foto: Especial

“Curiosamente me reconozco en ese mundo porque de niña, en la primaria donde yo fui, el sello de la escuela era una imprenta y cada salón tenía un cajón con tipos móviles y una pequeña imprenta en la cual componíamos los textos que hacíamos para el Día de la madre, del padre, del niño y producíamos libros; en el fondo lo que he hecho, llega de una manera muy espontánea, muy inconsciente, como ir armando mi propio rompecabezas, mi propio lenguaje, pero ha sido una consecuencia de lo que he vivido, aprendido”, explica.

Variedad de lecturas

En conjunto, los libros de Pérez Grobet muestran su variedad de lecturas: nueve de ellos se despliegan sobre las paredes; seis sobre unas bases que responden a las dimensiones y formatos de cada uno; dos libros se muestran mediante fotografías impresas y dos más se muestran como instalaciones.

“En lo particular lo que me interesa es una diferente lectura, ya se entiende que el libro se lee, pero ¿cómo se lee?, no sólo se lee como una caja de la que sacas información, no, se lee sensorialmente, conceptualmente, materialmente, físicamente y va mucho más allá de los textos y las imágenes, que al final parece como si fuera lo único que un libro pudiera contener”, dice.

“Todo libro tiene una historia que contar, la cosa es cómo cuentas esa historia, lo que yo digo es que esa historia no sólo la cuentas escribiéndola o narrandola, si, pero la puedes narrar visualmente, plásticamente, no tiene que ser literalmente, esa es la cuestión, todo libro tiene su historia, su narración. Como decía Ulises Carrión, es una secuencia de espacios, pero ¿qué metes en ese espacio?, ¿cómo cuentas tu la historia?, eso es lo que me interesa”, apunta.

La versión de "Finnegans Wake" será presentada en la Galería 526 el 3 de septiembre próximo; ese mismo día se celebrará una mesa redonda en torno al libro de artista y el trabajo de Ximena Pérez Grobet.

