Cuestionario de Proust: Respuestas de Alonso Echánove, actor

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CONOCERME A MÍ MISMO.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL BUEN HUMOR.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA GENTILEZA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SU CAPACIDAD PARA GENERAR VIDA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: QUE SEAN CAPACES DE DISFRUTAR Y DE VALORAR CADA MOMENTO COMPARTIDO.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO PODER DAR A LOS DEMÁS TODO LO QUE YO QUISIERA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CONOCERME A MÍ MISMO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: APRENDER DE LAS PERSONAS CON QUIENES ESTOY.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA INJUSTICIA E INCONSCIENCIA DE LA GENTE.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN MÚSICO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: AQUÍ, EN GUANAJUATO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: EL MOLE Y EL AGUA SIMPLE.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL Y LAS HORTENSIAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: FIÓDOR DOSTOYEVSKY.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: EL GUASÓN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: PAGANINI.
19. TU PINTOR FAVORITO: HENRI MATISSE.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: AUGUSTO CÉSAR SANDINO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ASBAJE.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: DELIA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS MARIPOSAS NEGRAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? DONALD TRUMP.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LOS DESFILES MILITARES, ESPECIALMENTE EL DEL 16 DE SEPTIEMBRE.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VOTO FEMENINO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: TOCAR UN INSTRUMENTO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? NINGUNA. SOY INTOLERANTE.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DORMIDO.
31. TU LEMA FAVORITO: SÓLO POR HOY.
PAL