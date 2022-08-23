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Cuestionario de Proust: Respuestas de Alonso Echánove, actor

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

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El actor Alonso EchánoveCréditos: Zony Maya. Cortesía de Alejandro Ramírez

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CONOCERME A MÍ MISMO. 

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL BUEN HUMOR.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA GENTILEZA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SU CAPACIDAD PARA GENERAR VIDA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: QUE SEAN CAPACES DE DISFRUTAR Y DE VALORAR CADA MOMENTO COMPARTIDO.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO PODER DAR A LOS DEMÁS TODO LO QUE YO QUISIERA.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CONOCERME A MÍ MISMO.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: APRENDER DE LAS PERSONAS CON QUIENES ESTOY. 

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA INJUSTICIA E INCONSCIENCIA DE LA GENTE.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN MÚSICO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: AQUÍ, EN GUANAJUATO.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: EL MOLE Y EL AGUA SIMPLE.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL Y LAS HORTENSIAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: FIÓDOR DOSTOYEVSKY.

15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: EL GUASÓN.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: PAGANINI.

19. TU PINTOR FAVORITO: HENRI MATISSE.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: AUGUSTO CÉSAR SANDINO.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ASBAJE.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: DELIA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS MARIPOSAS NEGRAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? DONALD TRUMP.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LOS DESFILES MILITARES, ESPECIALMENTE EL DEL 16 DE SEPTIEMBRE.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VOTO FEMENINO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: TOCAR UN INSTRUMENTO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? NINGUNA. SOY INTOLERANTE.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DORMIDO.

31. TU LEMA FAVORITO: SÓLO POR HOY.

PAL

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Alonso Echánove Cuestionario de Proust Cúpula Edición Impresa