Un árbol, un escarabajo, una bicicleta, una lámpara, un sillón, una escoba, una taza, un niño, un teléfono, un pájaro, dos niñas, el jardinero; no te puedo comprar todos los días un rollo; unos zapatos, una manzana, el camión; no tienes que tomarle foto a cada cosa que ves; el perro, la chimenea, un beso, unos viejitos tomados de la mano; estoy en calzones y no me he afeitado; una pelota roja, un auto amarillo; dame ese artefacto; unos huevos estrellados con salsa verde; desayuna y deja ese aparato de una vez, Emmanuel.

Y los años pasaron entre un rollo y otro…

¿Corre sonido?, corriendo, ¿corre cámara?, corriendo, escena 4, toma 3, película Sólo con tu pareja, acción. ¿Cómo vas, Chivo? Llevas cuatro horas moviéndole a la iluminación. Los actores ya están cansados. Esa toma de la escalera me encantó. ¡Mati, no hagas eso! ¡No! Corte. ¿Quieres repetir la toma del elevador? Está bien, la última y nos vamos.

Escena 5, toma 7, película Como agua para chocolate, La princesita, Un paseo por las nubes, Grandes esperanzas, Y tu mamá también. ¿Usaremos solamente luz natural? No creo que le parezca a Jorge, el productor. ¿Tenemos que esperar a la puesta de sol? Es una película mexicana, no es de Hollywood, el presupuesto se irá a las nubes. ¿Todos esos planos los filmaremos durante la hora mágica? Si no te hubieras ido sería tan feliz. Corte. Escena 9, toma 8, película Niños del hombre, ¿haremos todo ese plano secuencia dentro del auto?, eso es imposible, ¿y con la cámara en mano para lograr mayor realismo?, ¿cómo haremos lo de la pelota de ping pong?, los actores se equivocan, creo que están experimentando demasiado, ya sé, ya sé, los errores son parte de la vida y del arte, lo que buscamos es innovar para no repetirnos, para evitar caer en la monotonía, a veces creo que eres de la Luna o de otro planeta.

Y el Óscar es para Emmanuel Lubezki por Gravity, ésta es la sexta nominación y el primer Óscar para el mexicano Lubezki. ¡Qué bueno que no fuiste historiador!

Escena 11, toma 10, Birdman. ¿Haremos toda la película así? Es una locura que será muy desgastante para los actores. ¿Un vagabundo citando a Shakespeare? y mañana se arrastra con paso mezquino día tras día hasta la sílaba final del tiempo escrito. ¿Cortaremos, pero no cortaremos? Nos estamos metiendo el pie la vida es una sombra que camina un pobre actor que en escena se arrebata y contonea y nunca más se le oye es un cuento que cuenta un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada haremos la toma a medianoche y Michael correrá en calzones por Time Square la cámara será un personaje más siempre lo es.

Y el Óscar es para Chivo, Emmanuel Lubezki por Birdman y el Óscar a la mejor fotografía es para Emmanuel Lubezki por The Revenant: El Renacido. ¡Three Oscars! ¡Unbelievable! Ya quítenle la cámara de cine. Y así a 24 o 30 cuadros por segundo, Emmanuel Lubezki se convirtió en el único director de fotografía que ha ganado el Óscar tres veces consecutivas haciendo que una imagen hable más que 100,000 palabras.

