María Félix le rompió el corazón a Diego Rivera, así despreció no sólo su amor, sino su obra

En el cine mexicano no hubo diva más grande que María Félix, una mujer fuerte, apasionada y con carácter, quien desde muy joven supo defender lo que deseaba y se aferró con ahínco a sus propósitos de convertirse en un ícono, no sólo reconocida en México, sino en todo el mundo.

Su apasionante vida hizo que estuviera rodeada de grandes personalidades, uno de sus esposos fue nada más y nada menos que "El Flaco de Oro", Agustín Lara, además conquistó el corazón del "Charro Cantor", Jorque Negrete y descubrió en un hombre francés el amor incondicional, Alex Berguer fue su último marido y del que más estuvo enamorada, a quien además le debemos la existencia del Metro en la Ciudad de México.

Además estuvo rodeada de las personas más influyentes de su época, era amada, admirada, envidiada y odiada por muchos, pues su potente personalidad no pasaba inadvertida para nadie, te caía bien o te caía mal, con ella no había medias tintas y era tan directa que incluso se ganó una pelea con Diego Rivera al despreciar una de sus obras.

Fue en una entrevista con Jacobo Zabludvsky cuando María Félix contó la experiencia que tuvo al ser retratada por el afamado pintor Diego Rivera, ellos gozaban de una buena amistad, se frecuentaban, La Doña visitaba su casa en Coyoacán y al ser contemporáneos y figuras de renombre convivían con regularidad.

En esas visitas Rivera quedó cautivado por el encanto de María y desde luego que para nadie era un secreto que él era un hombre enamorado y, aunque Frida Kahlo estaba en las reuniones, cortejaba a la actriz, pero ella rechazaba sus intenciones amorosas, fue así como el muralista propuso hacer un retrato de la diva del Cine Mexicano.

Rivera fiel a su estilo retrató a una Félix como él la veía, como una mujer poderosa, empoderada y con los pantalones bien puestos, por lo que el retrato lejos de mostrar a la diva como ella se veía a si misma, la hacía ver poco femenina, incluso tosca, sin ese aire de grandeza que ella creó en torno a su figura.

Desde luego que el retrato causó un total desagrado en La Doña, quien no tardó en expresar su descontento con el retrato que la exhibía en un vestido de encaje blanco, transparente que dejaba ver casi en totalidad sus senos, por lo que ella lo guardó. Rivera lo quería mostrar en una exposición en el Palacio de Bellas Artes y ella se negó a prestarlo para que todo mundo lo viera, la situación enfadó tanto al pintor que se dejaron de hablar por un año.

“Me pintó desnuda, con encajes, yo quería que me pintara de tehuana pero dijo que era muy vulgar y no quiso. Entonces me pintó como él quería, desnuda, porque estaba enamorado de mí”, reveló La Doña a Jacobo Zabludvsky.

Pero la discusión no quedó sólo ahí, pues Rivera había pintado semidesnuda a Félix, por lo que ella le pidió a un albañil que arreglaba su casa que le pusiera pintura encima al cuadro para que cubriera la parte de su pecho, y así sin temor a sobrepintar una obra de Diego Rivera fue transformada la pintura.

“Ese retrato lo quería él para una exposición en Bellas Artes y no se lo presté. Me dijo de todos los nombres, me insultó y hasta un año después me volvió a hablar”, contó María Félix.