Mirada Retrospectiva: recuerdos y reflexiones de la escritora rusa Lou Andreas-Salomé

Lou Andreas-Salomé, cuyo verdadero nombre era Luíza Gustavovna Salomé, nació en San Peterbusrgo en 1861. Desde muy temprana edad mostró un gran talento e inteligencia, así como una personalidad inquieta que se cuestionaba sobre los roles de la mujer en la sociedad.

Gracias a Hendrik Gillot, quien era 25 años mayor que ella, Lou se acercó a la filosofía, a la teología, así como a la literatura tanto alemana como francesa; sin embargo, él al igual que muchos otros hombres que la conocieron como Friedrich Nietzsche o Paul Rée, no pudo escapar a su encanto, pero tampoco a su rechazo cuando le propuso matrimonio.

Si bien escribió varios libros a lo largo de su vida como Friedrich Nietzsche in seine werken (1894), El erotismo (1910), You Alone are Real to Me: Remembering Rainer Maria Rilke (1928), uno de sus libros más destacados es Mirada retrospectiva: Compendio de algunos recuerdos de la vida (1951). Este texto incluso inspiró la creación de la película Lou Andreas-Salomé, de las directoras Cordula Kablitz-Post y Susanne Hertel, estrenada en 2016.

En Mirada Retrospectiva, escrito al final de su vida, es posible ver algunas de las reflexiones de Lou sobre la religión y Dios, particularmente en el capitulo titulado "La vivencia de Dios"; sin embargo, de acuerdo con algunas investigaciones, su primera obra donde abordó el tema fue en su novela En lucha por Dios (1885), que publicó con el seudónimo de Henri Lou.

Además, una de las experiencias que la marcó fue la muerte de su padre Gustav von Salomé, cuando tenía tan solo 16 años, lo que significó para ella como el silencio de Dios. Además, en esta época llegó a simpatizar con los movimientos revolucionarios anteriores a la Revolución Rusa.

Lou Andreas encontró en dos filósofos algunas respuestas a sus cuestionamientos sobre Dios, se trata del filósofo holandés Baruch Spinoza y del alemán Immanuel Kant.

Reflexiones sobre Dios

De acuerdo con el texto La “Trinidad Intelectual” , una de las épocas menos placenteras para Salomé fue su niñez, debido a la temprana pérdida de su fe religiosa, pese a los valores que le inculcaron sus padres, incluso su paso por la escuela estuvo enmarcado por el desinterés.

Algunas de las reflexiones que muestran de algún modo su forma de pensar heterodoxa y contestaria a los convencionalismos y moralidad de su tiempo se encuentran en las siguientes líneas:

"Hasta que punto una imagen de Dios armada con tan tempranas sensaciones no puede durar demasiado, menos que las fabricadas con más entendimiento y de manera más comprensible".

"Así que no era casual que tomase para mis historias, sucesos o encuentros reales con seres humanos, animales u objetos; para lo maravilloso ya bastaba con el Dios-auditor, no había para qué acentuarlo más".

"Pues no solamente de mí desapareció el Dios que había pintado sobre la cortina, sino que desapareció del todo, para el universo entero".

"En el caso de Dios aparece como diferencia esencial, incluso en el hecho, por ejemplo, de que con la desaparición de la creencia en Dios para nada cesa la capacidad misma de creer que de él proviene, de creer en los poderes irreales en general".

Obra publicada en 1951 y fue inspiración de una película. Foto: Especial

"De la pérdida de Dios se derivó, por lo pronto, un efecto inesperado: en lo moral porque con ella, en efecto, me hice bastante más buena, más obediente (lo ateo no me diabolizó, por lo tanto), probablemente porque el abatimiento actuaría como un freno para todas las barrabasadas".

Cabe señalar, que en este texto, además de sus reflexiones, también es posible hallar a una Lou Andreas-Salomé que comparte aquellas anécdotas que marcaron su vida, aunque no ofrece detalles de los hombres que en algún momentos de los hombres que la pretendieron.

