Disfruta de música, danza y teatro desde el automóvil en la Benito Juárez

En 2020, a raíz de la pandemia nació el Festival EstacionArte 4X4, en la alcaldía Benito Juárez. Desde su auto, a la manera de los viejos autocinemas, el público pudo presenciar espectáculos de música, danza y teatro. Dos años después, ya con estragos menores de la emergencia sanitaria, el formato llegó para quedarse.

“La apuesta en la Dirección de Cultura de Benito Juárez es que el formato se mantenga, sobre todo porque ahora tenemos una sección peatonal y una cosa no quita a la otra, cada quien puede vivir la experiencia como le convenga y lo desee. La idea es que continué”, dice Julia Cabrera, directora de Cultura de la demarcación.

Por tercer año consecutivo, la alcaldía Benito Juárez organiza EstacionArte 4X4 y todavía hay tiempo para presenciar, desde la comodidad del automóvil, sus seis últimas funciones, que se realizarán del jueves a domingo, del 19 al 21 de agosto, y del 26 al 28 del mismo mes.

Estacionarte, explica Cabrera, “respondió al confinamiento tan duro que vivimos en 2020; las artes escénicas fueron uno de los sectores más afectados a nivel mundial, fue muy duro para los artistas que normalmente trabajan en contacto estrecho con su público. Se nos ocurrió este formato de autocinema, donde presentamos conciertos, obras de teatro y funciones de danza en un escenario, en vivo y el público llega en su coche”.

El formato continuará: “Empezamos a organizar esta tercera edición desde hace unos seis meses" Foto: Especial

El primer año, sin ninguna oferta disponible, el festival “tuvo mucho éxito, no se estaba haciendo nada a nivel nacional en materia escénica, logramos reactivar las artes vivas con dos meses de programación, seguimos en el 2021 y ahora ya estamos en una nueva normalidad”. Para acoplarse, el festival sigue reservando lugar para 60 automóviles en la Explanada de la alcaldía, pero ahora también cuenta con un espacio especial para peatones y ciclistas.

El encuentro, dice Cabrera, se programa mediante una convocatoria abierta, “tratando de ser lo más democrático posible”. Este año, los apoyos para los grupos ganadores suman casi dos millones de pesos y gradualmente ha ido ampliando las disciplinas que apoya: en 2020 fueron música, danza y teatro; en 2021 se amplió a las artes plásticas, cine y literatura y este año aumentó un certamen de cuento para autores noveles.

Definitivamente, asegura, el formato continuará: “Empezamos a organizar esta tercera edición desde hace unos seis meses, desde principio de año y no contábamos con la quinta ola. Ahora me parece que es un formato al que los vecinos se acostumbraron y nos hemos dado cuenta que viene otro público, la gente se viene en pijama, es un formato cómodo, no hay que prepararse para salir, o pueden comer algo desde su coche”.

Programa de actividades

El programa de EstacionArte 4X4 incluye este el concierto Gira de diez a cargo de Leiden el 19 de agosto; el espectáculo “Murmullos de Antequera” de la compañía Barro Rojo el 20 y “Aventuras familiares: desde el libro del Popol Vuh a la gran búsqueda del Tiempo perdido” de Último Tren Danza Escena, el día 21 de agosto.

El festival cerrará con la presencia de la compañía Foco al Aire producciones que presenta “L’Orchestra Sonidera” el 26 de agosto; Lumínico y Ónix Ensamble con “Maquin-Arias” el 27 y “Gamers concert” a cargo de la Orquesta Iberoamericana y la lectura de los trabajos ganadores de los certámenes literarios, el 28 del mismo mes. Las funciones se realizan los viernes a las 20:00 horas; los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas.

