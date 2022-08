La vida es bella: ¿qué pasó con Dora, la principessa de Roberto Benigni?

La vida es bella es una de las películas más recordadas del cine. Su paso por las carteleras la llevó a ser galardonada con el Premio Óscar a Mejor Actor, a Mejor Banda Sonora y a Mejor Película Extranjera. Gran parte de su magia se debe a sus personajes y a su agridulce historia.

De todas las escenas de esta obra, algunas de las favoritas de los fans se relacionan con el romance que viven Dora (a quien daba vida Nicoletta Braschi) y Guido (interpretado por Roberto Benigni), pareja protagonista de la cinta y la cual da a luz al pequeño Giorgo.

Durante las escenas de cortejo entre el hombre judío y la joven alemana se hizo famosa la frase "bonjour principessa" (buenos días, princesa en su versión en español), con la cual el personaje principal solía llamar a la mujer que amaba.

Este apodo resultó tan característico que algunos incluso suelen recordarlo más que el nombre que se dio a esta mujer en la obra. Sin embargo, lo que es un hecho es que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine.

El amor que nació en el set

La química que hubo entre Nicoletta y Benigni no se debe solamente a las cualidades como actores de ambos, sino a que los dos se casaron en 1991, seis años antes de que se estrenara la película que ambos protagonizaron.

Sin embargo, los dos se conocen desde antes e incluso colaboraron juntos en el set para las películas Me molesta (1983), Down by Law (1986), Il piccolo diavolo (1988), Johnny Palillo (1991) y Il mostro (1994).

Es reconocida en todo el mundo.

Después de esta última cinta, ambos decidieron formalizar el noviazgo que nació en el set, aunque no dejaron su relación profesional de lado, ni la intensidad con la que actuaban en sus proyectos.

Junto a su marido siguió en la industria del cine para las películas italianas Pinocho (2002) y El Tigre y la nieve (2005). La pantalla grande dejó de atraerle tanto, así que decidió hacer un cambio radical.

Benigni la reconoce como la responsable de su carrera.

Fue en 2007 que decidió volver a sus raíces y se involucró con el teatro en el espectáculo El método Grönholm, en el cual dio varias giras hasta marzo de 2008. Posteriormente se unió a la obra Betrayal en 2009.

En 2015 recibió un doctorado honoris causa en Leyes por parte de la Universidad de Toronto. Fue elegida para dar el discurso de graduación junto con su esposo, quien también lo recibió. Dentro de los que la nominaron para este galardón estuvo el autor italiano Umberto Eco.

"Tengo 55 años de edad y este es mi primer grado universitario", dijo durante este momento.

A raíz de esto, aseguró que se dedicaría a buscar un título en literatura y filosofía. Aseguró en ese momento que desde pequeña se sentía más cómoda a lado de los libros que de las personas, por lo que no solía tener muchos amigos.

Ha sido reconocida como una gran intérprete.

Actualmente tiene 62 años de edad, se ha centrado en aparecer tras bambalinas para los espectáculos que ha ayudado a desarrollar. Acordó, junto con su esposo no tener hijos, así que ambos han permanecido juntos 31 años. Aún en día, él la llama su bendición.

“Conozco dos maneras de medir el tiempo: Contigo y sin ti", es la forma en la que se esposo se refiere a ella.

El romance entre ambos perdura.

Además de esto, se ha dedicado a ir a premiaciones, pasar el tiempo con su marido y dar conferencias acerca del trabajo que han realizado junto.

