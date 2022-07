Más allá de las letras, lo que dice la escritura de los grandes autores

Juan Rulfo (1917-1986) prefería trabajar en soledad, era impaciente, y mientras buscaba espacio y tiempo para él, no lo otorgaba a los demás. De acuerdo con el análisis de su firma, además tenía muchas actitudes ocultas: arrebatos, miedos e impulsos; su trazo autógrafo denota además autocrítica y autodescalificación.

El examen ha sido realizado por la grafóloga María del Carmen Quijano Aguilar (CDMX, 1964) y coincidentemente concuerda con el que el narrador, editor y ensayista literario José Antonio Lugo (CDMX, 1960) ha realizado sobre la obra del autor de “Pedro Páramo”: “Rulfo crea un mutismo, un mutismo propio de los indígenas y de los campesinos. Un mutismo de siglos (…), Rulfo se manifiesta, efectivamente, como una piedra”.

Quijano Aguilar y Lugo retoman una vieja tradición para ponerla al servicio de la literatura: en “La escritura de los escritores” (K’un Tierra de equilibrio, 2022) analizan de manera simultánea, pero sin conocer el resultado de uno y otro, la caligrafía de más de 20 autores universales, incluidos los mexicanos Rulfo y Octavio Paz.

“La idea era muy sencilla, dice Lugo, se trataba de ver si el análisis de la letra manuscrita que ella hizo, concordaba con el de la obra literaria que yo hice, no nos pusimos de acuerdo, cada quien trabajo a ciegas para ver qué salía, y para nuestro gozo y sorpresa lo que ella veía en un autor a través de su letra, yo lo veía a través de su literatura”.

La letra manuscrita de Saramago, Yourcenar, Borges, Durell, Flaubert, Dostoyevski, Wilde, Saint-Exúpery, Joyce, Neruda, García Lorca, Tolstói, Shakespeare, Cervantes y Goethe, entre otros, forman parte del análisis. Tras el ejercicio, agrega el editor, “Nos dimos cuenta que su letra no sólo es un reflejo de su obra literaria sino que es un reflejo del momento en que firmaron de esa manera, con la firma se podría detectar qué momento estaban pasando”.

Un ejemplo, señala, es la letra de Federico García Lorca, en la que “los trazos se elevan al infinito, se ve un espíritu sin límites, que no es desconfiado y en situaciones de violencia extrema es bueno ser desconfiado porque si no llegan los enemigos y te asesinan, quizás si Lorca no hubiera sido tan positivo, abierto, tan expansivo, hubiera huido porque estaba avisado de que lo podían detener, matar o asesinar. De alguna manera las letras se relacionan con las vidas y las obras”.

¿QUÉ DICEN SUS FIRMAS?

Juan Rulfo

-Se hace evidente su claridad de pensamiento en lo escrito; actitudes ocultas como arrebatos, miedos, impulsos. Tenía muchos dolores emocionales como egoísmo, recelo, avaricia, no se entregaba fácilmente.

William Shakespeare

-Su firma corresponde a una persona cambiante, cada letra de su apellido no está en orden. Un hombre con sueños de grandeza, en ocasiones se visualizaba grande, enorme, pero se sentía inferior, pequeño. Fluctuaba de la grandeza a la disminución en forma constante.

Octavio Paz

-Su letra resalta lo duro que era consigo mismo, la autocrítica estaba presente en cada momento. De gran claridad mental, era un hombre creativo, capaz de innovar y aprovechar al máximo sus recursos; de gran decisión, entusiasmo, generosidad y actividad.

Miguel de Cervantes

-Se muestra un hombre al que no le agradaba la rutina, con mucha pasión, inteligencia, astucia y gran ingenio. Mostraba un gran intéres por el sexo, de hecho su personalidad es libidinosa. Era un hombre muy dinámico, entusiasta y optimista.

Lawrence Durell

-Su escritura deja entrever un sufrimiento silencioso, denota dolor, inconformidad, ahogo, pesadumbre, tormento. También se deja ver que tenía adicción al alcohol y muestra falta de autocontrol. Le gustaba imponerse, mandar y decidir cómo se debían hacer las cosas como las quería.

Federico García Lorca

-Su firma muestra que era una persona que le daba mucha importancia al aspecto intelectual, todo lo que pasaba a su alrededor debía pasar por la mente y el pensamiento. Sus aspiraciones llegan hasta el cielo, junto con todo lo que idealiza. Muy sensible, ingenuo, sabía dónde y cuándo hacerse notar, como lograr sus objetivos y sus metas

26 escritores son analizados por los autores

4 siglos se ha utilizado la interpretación de manuscritos

PAL