Gabriela Riveros, la historia de una resistencia

En 2017, la escritora Gabriela Riveros leyó en el periódico que las memorias de Luis de Carvajal, alias Joseph Lumbroso, acababan de aparecer en una casa de subastas en Nueva York, un acervo que había sido robado en 1932 del Archivo General de la Nación. La noticia, consideró, no sólo le daba pie para contar la trágica historia del personaje, también las peripecias por las que habían transcurrido los manuscritos y las cartas del poeta.

Así surge la novela Olvidarás el fuego, que aborda, a través de Luis de Carvajal, una historia silenciada a lo largo de cuatro siglos del éxodo sefardí de España y Portugal, y de los esfuerzos para sobrevivir a migraciones, epidemias, huracanes, guerras, intolerancia, torturas, intrigas políticas y traiciones.

El libro inicia en 1596, año en que un espectáculo atroz fue presenciado por miles de personas en la Alameda Central de la Ciudad de México: tras ser perseguido y torturado, el joven poeta, comerciante y líder religioso Luis de Carvajal, alias Joseph Lumbroso, fue quemado en la hoguera junto con su madre, dos de sus hermanas y cinco miembros de su comunidad, condenados por la Inquisición como herejes judaizantes.

“Joseph Lumbroso me deslumbró. Se llamaba Luis Rodríguez de Carvajal, pero cuando viene a la Nueva España, y, debido a que va a heredar de su tío, se invierte los apellidos; es en los últimos cuatro años de su vida cuando se cambia el nombre a Lumbroso, a partir de un sueño que tiene cuando está en las cárceles de la Inquisición. Es una historia fascinante, no sólo la de su vida y la de su familia, también la de sus manuscritos. Me interesaba hacer una línea del presente porque esta historia de migración, de violencia, de intolerancia, de familia, de amor, de lo que somos capaces de hacer por amor, es vigente y sigue ocurriendo en el mundo”, cuenta Riveros, quien actualmente es profesora de Escritura Creativa del Tecnológico de Monterrey.