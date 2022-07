Vivamos el arte: Conoce y visita Lago/Algo en la CDMX

La necesidad de reimaginar la situación actual y de repensar nuestra relación con el espacio público, de cómo replantear nuestros modelos de consumo y nuestra relación con la naturaleza. Realzando el talento no solo del mexicano, sino también de sus hermanos extranjeros, apoyando a los artistas y sus obras. Un proyecto que surgió a partir de la crisis de la pandemia.

Lago/Algo ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en Ciudad de México es un espacio cultural que busca generar reflexiones sobre la contemporaneidad y nuestro papel en el futuro de la tierra.

Después de pensar el concepto y tras diversas investigaciones sobre la historia del lugar, lograron retirar los muros que dejaron pasar la luz, logrando recuperar los espacios que se veían encapsulados para traer de regreso la historia arquitectónica que data de los años 60. Con la deliberada visibilización de las huellas que dejan las intervenciones, mediante un diálogo con la naturaleza, la luz, las plantas, el lago, los árboles encontrados en el edificio, y donde artistas intervinieron los muros creando obras inauditas.

La exposición presente en el momento se denomina “Form Follows Energy”; el primero proyecto de Algo en colaboración con José García donde se encontrarán más de cuarenta piezas de las cuales colaboraron 27 artistas. Una experiencia increíble, ya que se puede disfrutar de la galería acompañada de una espectacular vista hacía el lago mayor de Chapultepec y se destaca por un creciente cambio de poder recuperar y resignificar el edificio emblemático.

Avila, D. (2022) [Descenso de la Cruz, Atelier Van Lieshout (2021)]

Lago/Algo, Lago es la historia de esta construcción, es un espacio de trabajo, de café y de alimentos conscientes; para que con el tiempo, contribuya a rediseñar la cadena de alimentación y generar valor para todos sus integrantes. Por otro lado, Algo es un espacio cultural de acceso completamente gratuito liderado por OMR. Es un proyecto híbrido y colaborativo, como previamente se había mencionado, que por medio de la cultura y las artes, busca generar meditaciones sobre el hoy y el mañana.

El lugar fue originalmente pensado únicamente como restaurante, el concepto gastrónomico principal, busca llevar la granja a la mesa, afirmando el compromiso con la naturaleza y al rediseño de la cadena alimenticia.

Hablamos con la encargada de las obras y de información, Montserrat y eso fue lo que nos dijo: “La experiencia que se logra obtener el la visita es una combinación entre lo artístico, lo gastronómico y lo natural”. (Montserrat, mayo 2022).

La premisa de la exposición habla de cómo todos estamos conectados y la energía se transforma en forma; necesitamos comenzar a relacionarnos con nuestras ideas, el tiempo, el espacio, la naturaleza y entre la especie humana.

?Avila, D. (2022) [Títulos, Jorge Mendez Blake]

“Se hace un proyecto en conjunto en donde se pueda hacer una galería que regularmente tiene a ser algo cerrado y privado, poderla ver como una exhibición abierta a todo público; por lo tanto, se exhiben piezas de obras contemporáneas de artistas tanto mexicanos como te talla internacional" (Montserrat, mayo 2022).

La exposición está distribuida en diferentes secciones que logran abarcar un mismo tema en común. Incluye una obra sobre el trauma y la memoria, así como lo intangible del tiempo que consiste en una simulación basada en la meteorología de la ubicación geográfica. La experiencia busca dar la perspectiva de la irrelevancia de los problemas de cada uno y cómo éstos son intrascendentes en otro lugar.

Dentro de las obras más emblemáticas podemos encontrar a James Turrell y su obra pasaje de luz. Dicha pieza cambia durante el día, por lo que según la hora en que la veas, podrás notar el amanecer, el atardecer, el anochecer, etcétera; lo que trata la obra es que uno se sienta con sus preocupaciones y te des cuenta de que al otro lado del mundo no pasas nada.

Avila, D. (2022) [Pasaje de Luz, James Turrell]

Un subtema que nace como parte de la crisis colectiva y el antropoceno que tenemos como sociedad. Se pretende que el hombre se ha puesto arriba del mundo, pero en realidad está en decadencia. La sección incluye un video del colectivo danés Superflex, en el que muestra un edificio de Helsinki destruido en 10 mil años, video que se está reproduciendo en torno a 10 días. Señalando el paulatino cambio. El edificio es una metáfora de una figura de poder, perdiendo su figura, su estabilidad, su importancia y su belleza frente al cambio climático y las crisis de tinte social.

Otra pieza que comparte el subtexto es Crying For The March, de Christian Jankowki, quien recrea un capítulo de la telenovela (La que no podía amar), con los actores llorando. Dentro de la misma trama de crisis existe un espacio para reflexionar que incluye una pieza interactiva de Pía Camil, esta es una obra se puede describir como una montaña de jeans apilados, donde uno como espectador puede moverlos para interrelacionarse resultando ideal para tomar asiento y ver las pinturas de Ana Monitel que te hacen reflexionar, meditar y de reconectar con tu interior.

Avila, D. (2022) [Montaña de jeans, Pía Camil]

Continuando con el recorrido, tenemos la sala denominada transformación y transición; con el fin poder encontrar un ícono, la historia y re significarlo en la historia. Esta parte del proyecto se vuelve interesante, lo que se trata de hacer es poder rescatar parte de la arquitectura del edificio y a la estructura original, el lenguaje es crudo y se notan las cicatrices del espacio para poder rescatar la riqueza existente en el techo. La sección incluye, como previamente lo mencionamos, una obra de James Turrel, pero sin dejar a nadie atrás también se aprecian piezas de Willi Gutmann con su obra Bodybuilding; haciendo un retrato de Pedro Ramirez Vazquez en una cuenca. Otra de las piezas emblemáticas es la de Pablo Dávila denominada Pinturas de Fase, esta obra hace alusión al flujo de la naturaleza de poder olvidar, grabada a láser sobre un lienzo; esta es una de las obras que capta la atención del público, pues a lo lejos manchas, pero de cerca se transforma en magia.

Dejando de lado el concepto de reimaginar, la relación de las personas con el espacio público y poder replantear la relación con el planeta; definitivamente el espacio cultural de Algo/Lago logra conservar su diseño arquitectónico original que data desde 1964. Se le devuelve la vida y transformación a un espacio que previamente era exclusivo para convertirlo en un espacio incluyente para todo aquel que quiera conocerlo.

Avila, D. (2022) [Pinturas de Fase, Pablo Dávila]

Una experiencia conceptual donde la lógica de la creación traza la lógica que concebimos como tiempo, es decir desde la teoría del Bing Bang o conocida como la teoría de la creación del universo, hasta nuestros tiempos actuales.

