Olivia Gorra, 35 años de canto

La cantante Olivia Gorra ha sido de todo y sin medida, una princesa tarasca, una cantante vernácula, promotora, productora y una diva de la ópera. Está de fiesta porque celebra 35 años de carrera y de ser una de las artistas que abrieron el camino internacional para las nuevas generaciones. “He cantado ranchero, he sido soprano y ahora mezzosoprano, he estado en títulos como La Traviata, Lucia de Lammemoor, he estado con artistas como Plácido Domingo y he viajado por muchas partes del mundo. Todo lo que quiero ha sido posible. Mi entrega ha sido total”, dice en entrevista.

Y añade: "Esta carrera no sólo ha sido cantar, también pinto y hago fotografía. Soy maestra y promotora. Mi vida no ha sido fácil, reconozco los sacrificios que hice yo y que hizo mi familia, buscar la perfección ha sido muy difícil y hasta insano. Además, hay un público para la ópera que se mantiene, pero lo que se ha reducido es el interés privado e institucional para producir. He aprendido que no podemos esperar a que nos llamen, hay que salir a buscar".

Para celebrar, llevará a cabo el concierto "Por amor y causa", el 23 de junio en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, donde también se escucharán los órganos monumentales y un programa de música sacra con obras de músicos como George Philipp Teleman y Gustav Mahler.

Lo recaudado servirá para el rescate y conservación de partituras de autores mexicanos e hispanos, un compendio de más de 15 mil obras, alojadas en el Centro Cultural Olivia Gorra, adquiridas por la artista.

"Parte de las ganancias servirán para restaurar las piezas, es necesario para enriquecer el acervo mexicano", cierra.

