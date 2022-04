María Hanneman lista para debutar en el Royal Albert Hall

En febrero de 2021 la pianista María Hanneman, de 16 años de edad, ganó el primer lugar en la Grand Prize Virtuoso International Music Competition de Londres, Inglaterra, cuyo premio consiste en una invitación para tocar en el Royal Albert Hall de la capital británica. Este miércoles, finalmente, recibirá el galardón y ofrecerá un recital en la prestigiosa sala de conciertos.

“Yo mandé mi video y me avisaron que había ganado el primer lugar, me dijeron que debía ir a Londres, pero en ese momento, ante la pandemia, no se sabía si habría o no condiciones para hacerlo. Después de unos meses de incertidumbre de si sí o no, me confirmaron, todo se arregló y finalmente iré a tocar al Royal Albert Hall”, dice en entrevista.

Hanneman ha recibido una larga lista de premios nacionales e internacionales en certámenes como el Festival de Música Rusa de Vancouver y el Primer Concurso Internacional de Piano José Cuervo Petrof en Tequila, Jalisco, así como el segundo lugar en la categoría de “Piano Solo” del concurso Carmel Klavier Latinoamérica de Bogotá, Colombia y el tercer lugar en la categoría de “Piano Concierto” del mismo certamen, por mencionar algunos.

Además, en 2021 debutó en el Palacio de Bellas Artes junto al tenor mexicano Javier Camarena. La carrera de la joven pianista ha ido en ascenso constante, pese al contexto tan complejo como la pandemia de Covid-19.

“Ha sido un periodo muy diferente, muchas cosas ocurrieron en línea, como la competencia por la que ahora iré a Londres. Por un momento sí pensé que estaba muy cansada, las clases virtuales eran muy complicadas porque no estaba mi maestro a mi lado para corregir. Fueron momentos muy raros. La reactivación de las cosas mejoró las cosas, volver a los escenarios me permitió, por ejemplo, debutar en Bellas Artes”, dice en entrevista.

El reencuentro con el público, añade, le ha permitido revalorar su trabajo en los escenarios. “Es tan bonito ver a la gente disfrutar de la música en vivo, de conectar con los artistas que han querido acompañar”, dice.

La estudiante del Conservatorio Nacional de Música cuenta que además de acudir a Londres, ofrecerá un par de recitales los días 22 y 23 en la Casa de México en Madrid, con un variado programa que incluye obras para piano de compositores internacionales como Bach, Beethoven, Chopin, Prokófiev y Rachmáninov, así como mexicanos como Manuel

M. Ponce y David Rodríguez de la Peña. “Me da mucho representar a México en España, ya quiero estar allá”, cuenta.

Además, el 29 de ese mismo mes, a las 4 pm, se presentará con un breve recital en las

instalaciones de Kidzania en Cuicuilco en la Ciudad de México. Y cerrará el mes, el día 30, a las 5pm, con una presentación en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato; el programa de su recital incluye obras de Bach, Beethoven, Chopin y Mendelssohn.

“Mis papás me han apoyado en todo momento, van conmigo a todos lados, valoro mucho que ellos me acompañen en mis sueños. Me emociona también ir a Kidzania porque es un público diferente, los niños van a un concierto a divertirse, el artista tiene que elegir un programa que les permita disfrutar, sin intensidad, con más gozo. Además, me interesa también divertirme con ellos”.

En Londres ejecutará el Preludio de las Campanas op. 3, no. 2 de Serguéi Rajmáninov, obra con la que ganó el mencionado concurso y con la que, asegura, siente una conexión particular. “La primera vez que la escuché fue con mi pianista favorito y quizá nunca logre tocarla de la misma manera, pero sé que la toco como yo, cada artista tiene su propia voz. Soy muy exigente conmigo, tengo cero paciencia, pero quiero tocar como yo quiero y disfrutar el momento, no quiero imitar a nadie, quiero ser yo misma”, dice.

