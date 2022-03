Museo Nacional de San Carlos exhibe tesoros guardadas más de medio siglo

Con más de 200 años de historia del arte europeo colgada en sus muros, el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) decidió compartir aquellas obras que nada, o poco, han sido exhibidas a lo largo de 53 años.

Mariano Meza, curador de Los trazos de la colección MNSC, explica que las obras quedaron embodegadas debido a que no formaron parte del discurso curatorial o por el desconocimiento de su autor. “Ahora buscamos que la mayoría de las piezas del museo sean exhibidas, siempre tomando en cuenta que las condiciones sean las adecuadas”, explicó.

Una de esas obras es el Autorretrato con vestido azul, de la pintora mexicana Pilar Calvo. “Colocar la obra de una pintora, mexicana y mujer del siglo XX en una sala donde convive la obra de pintores europeos del siglo XVIII hacia el XIX provocó en nosotros una reflexión, en principio porque Pilar ha sido poco estudiada, y en segundo, porque las mujeres que forman parte de la colección deben ser exhibidas y reivindicadas por sus aportaciones al arte”, expresó.

Por otra parte, Mariano Meza contó que también son las obras de autores desconocidos otro foco para el museo, pues la exhibición de estás permitirá que sean estudiadas no sólo por el recinto, sino por los investigadores que acuden a la exposición y el público, quienes aportan importantes piezas para la construcción y el conocimiento de las mismas.

En este tenor se encuentran las obras “Retrato de una dama", ca. XIX, y “Santa María Magdalena", s. XVI, que nunca antes habían formado parte de una exposición, pero que pueden ubicarse en las diferentes corrientes del arte que resguarda la colección.

Otra pieza que no ha sido expuesta y que forma parte de la exhibición de la colección es la de “Efecto de la luna Bayona” (1897) de Guillermo Gómez Gil, uno de los pintores y paisajistas más importantes de España, así como “La virgen con el niño", s. XVI, de Círculo de Ambrosius Benson; y “Venta de telas en un mercado", ca. 1910, de Grégoire-Nicolas Finez, ambas, “piezas que a lo mucho fueron exhibidas dos veces”, desde la creación del museo.



“Sin duda exhibir estás obras es un paraguas para otras piezas de autores desconocidos o no que no han sido tan estudiados", señaló.

