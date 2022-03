Exponen tradiciones en "Weaving Cultures: From México to the UAE", una exhibición con artesanías mexicanas

Recientemente se inauguró en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, la exhibición Weaving Cultures: From México to the UAE. La muestra exhibe piezas estelares de la Colección de Fomento Cultural Citibanamex (por primera vez en EAU) y piezas artesanales emiratís.

Iniciando con las ollas de barro hasta los textiles tejidos y de fibras, las piezas presentadas destacan que el arte popular de México y de los EUA tienen un proceso creativo similar que ahonda en la cultura de ambas regiones e invita a que los visitantes reconozcan la pluralidad cultural de México, al tiempo que descubren las tradiciones artesanales que comparte con los emiratís.

El arte popular expresa la estética colectiva de una región que da la forma y el ornato a los objetos cotidianos y es casi siempre elaborado a mano o con herramientas muy sencillas. Al difundir la artesanía de México, extendemos nuestras tradiciones. Al buscar tejer lazos con otras culturas a través del arte popular, urdimos las bases para un entendimiento y conocimiento de culturas que dan prioridad a aquellas usanzas creativas que nos unen como humanos. Busquemos tejer unidad a través de nuestras similitudes; debemos asegurar la continuidad de la artesanía tradicional en nuestro país; proceso que se enriquece a través de la compilación de información y documentación sobre los maestros artesanos y, de esta manera, constituir colecciones para su estudio y exhibición. Otra estrategia igualmente valiosa, y que es un incentivo para los artesanos, es la creación de premios y reconocimiento a los mejores en cada oficio, exponiendo las obras artesanales y difundiendo estas piezas a través de publicaciones, ferias, y museos, de esta manera promueves y fomentas la venta de objetos artesanales.

Desde hace 25 años, Fomento Cultural Citibanamex apoya al Arte Popular de los Grandes Maestros y busca su difusión por todo el mundo.

En esta ocasión, Weaving Cultures: From México to the UAE, fue posible gracias a la coordinación con la agenda cultural extramuros del Pabellón de México en la Expo 2020 Dubái y “House of Artisans” de EAU y el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que de forma efectiva lograron recabar recursos entre los organismos públicos y privados para fomentar la creación y producción artesanal de nuestras comunidades y regiones, que son el reflejo de nuestra historia, tradiciones e identidad mexicana.

El arte popular de México es un medio para tejer lazos con otras culturas.

¡Apoyémoslo!

PAL