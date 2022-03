Expo Dubai 2020: En Abu Dabi se presentan las piezas de los grandes maestros del arte popular mexicano

La Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos y el Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural Citibanamex, A.C., en colaboración con Department of Culture and Tourism-Abu Dhabi y House of Artistans presentan la exposición Entrelazando culturas, de México a los Emiratos Árabes Unidos. Colecciones de Fomento Cultural Citibanamex, A.C. y House of Artisans.

Entrelazando culturas se presenta en el marco de la participación oficial de México en la Expo 2020 Dubai y como parte de las actividades culturales y artísticas extramuros del Pabellón de México, proyecto en el que el respaldo de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores Martha Delgado ha sido fundamental para su materialización y cuyo director es Bernardo Noval. Asimismo, la muestra celebra el 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex, A.C., y los 25 años del Programa de Apoyo a los Grandes Maestros del Arte Popular.

Para Martha Delgado “inaugurar esta exposición es también una oportunidad de concientizar sobre la importancia de preservar las tradiciones y el arte popular mexicano. Al tiempo de honrar y reconocer la destreza y la sabiduría milenaria que guardan las manos de artesanos que, con sus creaciones, saben traer al presente la memoria, la historia y la identidad de nuestro país.”

Mientras que para Bernardo Noval “ esta exposición sin duda contribuirá a entablar diálogos y lazos con otros países de la región de Medio Oriente, y con ello lograr un entendimiento más profundo entre naciones a través de la cultura y el arte”.

El objetivo de la muestra es presentar la producción de distintos artistas según las regiones, grupos étnicos, materiales o técnicas para que los visitantes reconozcan la pluralidad cultural, la diversidad geográfica, étnica y lingüística que hay en México. En la exposición, las obras de los Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano dialogarán con piezas artesanales de los Emiratos Árabes Unidos. En el recorrido, se mostrará la riqueza y diversidad de la cultura artesanal de ambos países, a través de piezas de arte popular que reúnen destreza técnica, diseño, estética y, sobre todo, belleza.

De la Colección de Arte Popular de Fomento Cultural Citibanamex, A.C., se presentan 77 piezas creadas por maestros y maestras artesanas de diversas regiones de México, en las ramas artesanales del barro, madera, textiles, fibras vegetales, metales y papel. Mientras que por parte de House of Artisans se incluyen piezas que promueven un diálogo con los diferentes núcleos de la exposición. Desde ollas de barro con cientos de años de antigüedad hasta textiles tejidos que muestran los diferentes patrones y motivos utilizados en las artesanías emiratíes, las piezas presentadas destacan que el arte popular de México y de los Emiratos Árabes Unidos son más similares que diferentes.

El guion de la exposición se divide en cuatro núcleos: Introducción al arte popular mexicano, que recibe al público con piezas estelares de la Colección de Fomento Cultural Citibanamex; Motivos y patrones, en la que se destacan las similitudes entre los maestros mexicanos y los emiratíes por incluir representaciones geométricas y de la flora y fauna local en sus piezas, especialmente en tejidos textiles y de fibras vegetales, Creaciones de la tierra, que presenta piezas de barro y su milenaria tradición en ambas naciones, e Innovación artística, finalizando la muestra con piezas que resaltan la innovación artística y la creatividad de los maestros artesanos, con piezas en donde converge la tradición popular con el diseño y el arte.

Manuel Romo, director general de Citibanamex, destacó: “México es cuna de artistas y entre ellos los Grandes Maestros del Arte Popular representan y mantienen viva la tradición artesanal de nuestro país. Con el respaldo siempre del Banco Nacional de México, el Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Citibanamex ha logrado, en sus 25 años, plantear un modelo integral que fortalece la formación y la longevidad de los talleres de los Grandes Maestros, así como su reconocimiento internacional como los artistas que son, a través de exposiciones como la que hoy nos convoca.”

La Colección de Arte Popular de Fomento Cultural Citibanamex, bajo la curaduría de Cándida Fernández de Calderón, está conformada por obras de los Grandes Maestros que fueron seleccionadas y reunidas a lo largo de 25 años, mismas que se han presentado en diversas sedes de México, y a nivel internacional ha recorrido ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Por primera vez, las creaciones de los Grandes Maestros del Arte Popular se presentan en los Emiratos Árabes Unidos.

En la muestra, destacan piezas estelares del arte popular mexicano, como un colorido árbol de la vida de Metepec, Estado de México; piezas de barro vidriado de Santa Fe de la Laguna y San José de Gracia, Michoacán; madera laqueada de Olinalá, Guerrero; sarapes de Contla, Tlaxcala y Teotitlán del Valle, Oaxaca; un lienzo bordado de Tenango de Doria, Hidalgo; huipiles bordados y tejidos de distintas regiones de Oaxaca y Chiapas; piezas de barro bruñido de Tonalá, Jalisco; muestras de la mayólica de Puebla, Guanajuato y Tlaxcala; piezas tejidas con fibras vegetales de Baja California y Sonora; y la tradicional cartonería de Guanajuato; entre muchas otras. La exposición abrirá al público a partir del viernes 11 de marzo y hasta el 23 de junio de 2022 en House of Artisans (Qasr Al Hosn) en Abu Dabi.

mgm