Conversación con Diego Trelles Paz: La procesión infinita

SEGUNDA PARTE:

Reproducimos la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el escritor Diego Trelles Paz, el reconocido autor peruano quien en diciembre pasado estuvo de visita en la FIL Guadalajara como parte de la amplia presencia cultural de ese país como invitado de honor en la feria del libro más

importante de Iberoamérica.

Diego Trelles Paz (1977) es licenciado en Cine y Periodismo por la Universidad de Lima y doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Texas. Ha publicado los libros de cuentos Hudson el redentor (2001) y Adormecer a los felices (2015), el ensayo Detectives perdidos en la ciudad oscura. Novela policial alternativa en Latinoamérica. De Borges a Bolaño (Premio Nacional de Ensayo Copé 2016) y las novelas El círculo de los escritores asesinos (2005) y Bioy (2012; Premio Francisco Casavella de Novela y finalis-ta del Premio Rómulo Gallegos 2013). Sus obras se han traducido al francés, inglés, italiano y húngaro. Actualmente reside en París.

Octavio Avendaño Trujillo (OAT): Continuemos con los comentarios sobre La procesión infinita y la forma en que, desde la imaginación, se pueden crear trincheras y evidenciar abusos y desigualdades y orientar la toma de conciencia.

Diego Trelles Paz (DTP): Como lo he comentado, soy un escritor no un político y que, desde mi posición y como persona pública, intento decir cosas, defender mi forma de pensar y mi escritura.

Pienso que actualmente son muy difíciles los “mecanismos de silenciamiento” para creadores: escritores y artistas. Por otra parte, hay empresas editoriales y grandes corporativos cuyos propietarios o directivos no están interesados de que alguien se salga del “guion”; hay una diferencia con los escritores del pasado, por ejemplo, uno podría estar en desacuerdo ideológico con Vargas Llosa, pero es alguien cuya opinión siempre tuvo mucha visibilidad y la sigue teniendo. Tengo la impresión de que la gente que escribe ahora “dosifica” sus opiniones cuando no hay una cámara frente a él o un periodista. Siento que “no quieren comprar ese pleito”.

El “capitalismo literario” es algo sobre lo cual estoy escribiendo, dado que me parece muy interesante la manera como se “produce o se da esa captura de la opinión del escritor” a partir de la base, digamos de una suerte de chantaje: oye mide tus opiniones, acá tu perteneces a esta máquina. Yo añoro un poco esta figura de la figura pública que siempre tenía una opinión contundente, también una forma de ver a los lectores.

Los escritores y artistas, los creadores, tienen que estar en una situación un poco más cómoda para poder tener esa libertad; yo por ejemplo vivo en París, ciudad desde donde trabajo, pero si yo viviera en el Perú no tendría trabajo, sólo por decir “cosas”, así funciona una parte del sistema, a nivel social y en temas de trabajo.

OAT: Te agradezco muchísimo esta charla Diego y sobre todo te agradezco más por La procesión infinita, un libro que se disfruta mucho leerlo, que se inscribe en la tradición de literatura latinoamericana de la que se extraña la opinión pública diría yo que se extraña la propia literatura latinoamericana.

DTP: Muchas gracias a ti; te comento para concluir que este es un proyecto que ya llevo muchos años trabajándolo; esta es la tercera parte. Creo que la literatura también tiene que tener independencia y diversidad; en lo que escribo verás imágenes de cine, música, muchas cosas referenciales de la sociedad.

A mí lo que me interesa es la literatura, escribir. En esta época de innovación tecnológica, de intensificación de redes sociales, del Tik tok, lo más gratificante es cuando lectores de varios lugares del mundo me escriben y me dicen: oye yo me he dado el tiempo de leer tu libro, tu novela… eso es lo verdaderamente importante.

DTP: Un abrazo Diego. Gracias por la conversación.

Por Octavio Avendaño Trujillo

