Arte emergente: Daniel Martínez, Tamaulipas, 1990

Inició sus estudios en artes visuales en Galería Project Art (Espacio cultural dedicado a la promoción, difusión y enseñanza de las artes escénicas y visuales) en 2009. Egresó de Mercadotecnia en la UNID en 2012.

En 2013 lleva a cabo su primera exposición individual En ningún lugar, en el espacio independiente Pequeña Galería Magna. Ha sido acreedor al 1er. lugar del XXII Premio de pintura Ramón García Zurita en 2012, beneficiario del PECDA con el proyecto Extinción. Principios Básicos, en 2014, al 1er. lugar de la 3er. Muestra Iberoamericana de Arte miniatura y pequeño formato y beneficiario del FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores 2020/2021.

Es fundador y director de El Expendio, espacio para la gestión, producción y exposición de proyectos de arte contemporáneo, operando desde el 2018, en Monterrey, Nuevo León.

Su obra explora la abstracción, más allá de la geometría destaca el uso del color, su paleta evoca los paisajes en los que creció, en donde el cielo se funde en los atardeceres con los últimos rayos de luz de sol, entre la humedad, la playa y las chimeneas de la vieja refinería de su natal Ciudad Madero, Tamaulipas.

En esos cielos el color rosa gana protagonismo, simboliza la relación que existe entre el paisaje y su ser femenino, ineludiblemente existe una proyección: los sentimientos, miedos y anhelos tienen un distinto matiz del rosa, es el encanto y el erotismo.

"SOBRE EL AFECTO Y EL TIEMPO". 2021. Acrílico sobre tela y lino. Políptico. Imagen: cortesía del artista.

¿Qué retos tienes en este momento?

Considero que, en esta carrera, como en cualquier otra, se presentan retos, cada uno tendrá una o varias soluciones, pues en el camino encontraremos herramientas, así también la capacidad para renovar nuestro conocimiento en un aprendizaje continuo.

Me he permitido hacer un cambio en mi vida desde el 2020 y no sólo porque atravesamos una crisis sanitaria, sino porque también atravesamos una crisis emocional. Perdimos la claridad para escuchar o comprendernos, de encontrar el tiempo. El reto que tuve fue dar continuidad a ciertos procesos, reconocerme en el trabajo que desarrollo, las emociones que me evoca y como todo esto me permitirá continuar una labor gratificante y en paz.

¿Cómo te gustaría que el público se acerque a tu obra?

Creo que cada espectador es responsable de las imágenes y/o experiencias que quiera consumir, que tenga la capacidad de vivir o sienta la posibilidad de trascenderse.

¿Cuál es tu meta inmediata?

Vivir un día a la vez, ser responsable de mis afectos y decisiones. Recordando que no sólo somos artistas, sino personas con la capacidad para brindarnos plenitud donde sea.

¿Cómo definirías lo que haces?

Creo que la mejor forma es decir que trabajo la relación con el espacio y la línea, así como la forma en que ambas construyen el mundo que habitamos, cómo lo entendemos y podremos comprender.

PAL