América Latina vive un mal momento, pero sus problemas tienen solución: Mario Vargas Llosa

El Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa afirmó que América Latina “pasa por un mal momento” políticamente, pero que los problemas de la región no son “insolubles” a pesar de que sólo existe un camino, el del liberalismo, para el desarrollo.

De visita en México, donde participará en la IV Bienal de Novela que lleva su nombre, el escritor peruano nacionalizado español presentó la serie “Una vida en palabras”, que será transmitida por la televisión pública mexicana y vía streaming, a partir de este sábado.

“Creo que los problemas de América Latina son inmensos, el continente pasa por un mal momento: la verdad que hay mucho más regímenes criticables que regímenes que hay que elogiar, sin embargo digamos, no creo que los problemas de América Latina sean insolubles, no, creo que todos ellos tienen una solución”, señaló.

Para Vargas Llosa, los latinoamericanos deben aceptar la realidad y admitir que sólo hay un camino político para llegar al desarrollo: “No hay varios modelos como ocurría cuando yo era niño, no, hay uno solo, que es el que tiene éxito, qué es el de los países que han prosperado, y todos los demás han fallado, tanto que han sido enterrados”.

Sólo en América Latina, agregó, “todavía hablamos de una revolución socialista, todavía hay la idea de que una revolución puede resolver los problemas de América Latina como si los ejemplos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua no fueran suficientemente claros, yo creo que no hay tantos modelos, creo que hay uno solo y que ese modelo está vinculado a la libertad, a la libertad de expresión, a la libertad de acción, a la diversidad”.

El autor de 85 años, quien trabaja en una nueva novela, pero de la cual no dio detalles debido a que es supersticioso, promete desnudarse completamente y sin “amarillismos” en la serie televisiva donde es entrevistado por su hijo Álvaro Vargas Llosa.

“El documental sobre todo refleja una verdad, esa verdad no está presentada de manera escandalosa ni mucho menos, está presentada tal cual fue, creo que yo me he mostrado , gracias a las preguntas que me hacía Álvaro, de una manera absolutamente sincera, reconociendo los errores cometidos, explicando muchas veces en qué estaban basados estos errores”, señaló.

“Una vida en palabras” recorre la vida, la obra y las ideas políticas del escritor. A través de ocho ciudades, la grabación transcurre con la charla entre padre e hijo. El proyecto debió retrasarse un año debido a la pandemia, pero gracias a la producción del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, pudo retomarse, señaló el periodista Sergio Sarmiento, colaborador de El Heraldo Radio, durante la presentación de la serie.

El estreno se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 23:00 horas a través de la señal de adn40 y también mediante la plataforma de Amazon Prime. Los episodios que aborda incluyen la polémica que Vargas Llosa desató en un encuentro con Octavio Paz cuando afirmó que México tenía la “dictadura perfecta”, refiriéndose a la permanencia de un solo partido en el poder.