David Gilmour, considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia, nombró su canción favorita de Pink Floyd y su elección ha causado sensación entre los seguidores de la banda británica.

Esta pregunta es una constante en todos los músicos, por lo que revista Far Out Magazine aprovechó una entrevista con el guitarrista para que declarara su mejor canción.

Enemistad

A pesar de que en diversas ocasiones Gilmour se negó a decir cuál era su canción favorita, sorprendió a responder la pregunta y fue más la sorpresa con la elección que hizo.

Cabe señalar que el tema elegido por David Gilmour fue uno en donde no participa Roger Waters, su excompañero de banda con el que mantiene una enemistad fuerte desde hace algunos años.

Todos los seguidores pensarían que su canción predilecta sería una del "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" o "The Wall", álbumes que definieron la carrera de Pink Floyd y transformaron a la música popular.

La elegida

David Gilmour eligió "High Hopes", incluida en "The Division Bell", el segundo trabajo de la banda sin Roger Waters. La elección tiene que ver con que Polly Samson, su actual esposa, colaboró con las letra. Mientras que la música es obra del propio guitarrista.

"High Hopes" fue el primer tema grabado para "The Division Bell"; sin embargo, no consiguió ser el primer sencillo del álbum, pero después de la publicación el álbum se convirtió en uno de los clásicos de la banda en concierto.

