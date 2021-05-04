Cuestionario de Proust, Gladiola Orozco, coreógrafa
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: AMAR.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: INQUIETUD PERMANENTE.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA Y SENSIBILIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: TERNURA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SOLIDARIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: OBSESIVA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: PENSAR Y TRABAJAR PARA LOS DEMÁS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: POSITIVO DESARROLLO HUMANO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LAS INTERMINABLES GUERRAS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UNA TERRENAL SENCILLA MUJER.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN DONDE HAY AMOR Y ESPERANZA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: NUTRITIVA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL ROJO Y LA AMAPOLA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: SHAKESPEARE Y SERGIO GALINDO.
15. TUS POETAS FAVORITOS: RILKE, CÉSAR VALLEJO Y DEMÁS.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: LOS INVENCIBLES.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LAS INVENCIBLES.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART, SHUBERT Y LAS RANCHERAS.
19. TU PINTOR FAVORITO: GOYA Y OROZCO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: EL QUE LUCHA SIEMPRE.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LOS SIN DIMINUTIVOS.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: A LOS QUE MUERDEN.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? EL PREPOTENTE.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VALOR A LA MUJER.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? MÁS SABIDURÍA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: POSITIVO Y ALGO QUEBRANTADO.
29. ¿PARA QUE FALTA ERES MÁS TOLERANTE? A LA FALTA DE CONOCIMIENTOS CULTURALES.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DURMIENDO TRANQUILAMENTE.
31. TU LEMA FAVORITO: "NO DARSE POR VENCIDO".
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